Какой браузер поставить на телефоне: советы для тех, кто не любит Google Chrome

Многие пользователи по умолчанию используют браузер Chrome из-за его тесной интеграции с экосистемой Google. Кроме того, это привычно, если вы используете один и тот же браузер на телефоне и на компьютере. Но быть привязанным к нему совсем не обязательно.

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Переставить браузер можно даже на такой закрытой системе, как iPhone, пишет slashgear.com. Если вам не нравится встроенный браузер Safari, то можно использовать Chrome – или найти альтернативу. Издание предлагает собственный рейтинг браузеров, которые вполне способны заменить Chrome.

Firefox

Этот браузер всегда был фаворитом тех, кто заботится о безопасности, – ведь он и создан ради конфиденциальности, а потому предоставляет автоматическую защиту от отслеживания и быстро загружает страницы.

С помощью функции стирания вы можете одним нажатием удалить всю сессию, включая историю, куки, пароли и открытые вкладки за один раз. Кроме того, этот браузер работает с Safari как блокировщик контента для тех случаев, когда вы хотите просматривать что-то конфиденциально, но не переключать приложения.

Для быстрого доступа вы можете закрепить до четырех своих веб-сайтов на главном экране. С Firefox Focus вы вводите свой запрос или URL, просматриваете страницу и стираете историю, и все это без входа в систему или синхронизации между устройствами. Браузер использует списки блокировки трекеров Disconnect для блокировки рекламы и социальных трекеров, что защищает вашу конфиденциальность и ускоряет загрузку.

Некоторым может не понравиться, что это слишком минималистичный браузер, но те, кто ценит конфиденциальность в сети, должны его оценить.

DuckDuckGo

Этот браузер тоже позиционируется как защитник конфиденциальности. Он использует встроенную блокировку трекеров, принудительное шифрование HTTPS и автоматическую очистку данных. В нем есть функция «запись при выходе», которая стирает ваши данные о просмотре при закрытии приложения и показывает уровень конфиденциальности для каждого посещаемого вами веб-сайта.

Уровень конфиденциальности — это буквенный рейтинг от A до F, основанный на том, сколько трекеров использует веб-сайт и применяет ли он шифрование. Для еще большей конфиденциальности в приложении есть функция под названием Global Privacy Control (GPC), которая включена по умолчанию. GPC сообщает веб-сайтам, которые вы посещаете, что вы не хотите, чтобы ваши персональные данные продавались или передавались. Приложение даже поставляется с бесплатным проигрывателем YouTube под названием Duck Player, который позволяет смотреть видео на YouTube без рекламы и трекеров.

Можно использовать бесплатную версию – но есть и платная версия Privacy Pro, которая включает защиту VPN для пяти устройств, удаление личной информации и восстановление кражи личных данных.

Brave

Этот браузер, кроме защиты конфиденциальности, предлагает более широкий функционал, чем названные ранее Firefox Focus или DuckDuckGo. Для тех, кто не решается отказаться от Chrome, но ищет альтернативу, Brave может быть лучшим выбором благодаря своей интуитивно понятной компоновке на основе Chromium.

Приложение автоматически блокирует рекламу и трекеры, а после 7-дневной бесплатной пробной версии вы можете добавить Brave Firewall + VPN для шифрования всего вашего сетевого трафика, скрытия вашего IP и обхода отслеживания интернет-провайдера на десяти ваших устройствах. Помощник на основе искусственного интеллекта Leo может суммировать страницы, отвечать на вопросы и переводить контент в частном порядке. Вам не нужна учетная запись или вход в систему для использования Leo — все отправленные ему запросы анонимизируются через прокси-сервер, и приложение не сохраняет ваши чаты и не использует их для обучения.

Браузер поставляется с Brave Wallet – встроенным в браузер криптокошельком, который поддерживает несколько типов блокчейнов и токенов.

Напомним, ранее стало известно, что ученые выяснили, как веб-сайты отслеживают вас. Оказалось, что привычная для многих пользователей очистка файлов cookie тут не сработает.

Также Фокус писал, что проверка "Я не робот" может заразить гаджет вредоносным ПО. Чтобы этого не произошло, надо быть внимательным: обычно атака начинается с того, что пользователи обнаруживают нечто похожее на стандартную проверку безопасности браузера, но вместо того, чтобы ставить галочки или идентифицировать изображения, людей просят нажать несколько сочетаний клавиш.