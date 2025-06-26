Який браузер поставити на телефоні: поради для тих, хто не любить Google Chrome

Багато користувачів за замовчуванням використовують браузер Chrome через його тісну інтеграцію з екосистемою Google. Крім того, це звично, якщо ви використовуєте один і той самий браузер на телефоні та на комп'ютері. Але бути прив'язаним до нього зовсім не обов'язково.

Related video

Переставити браузер можна навіть на такій закритій системі, як iPhone, пише slashgear.com. Якщо вам не подобається вбудований браузер Safari, то можна використовувати Chrome — або знайти альтернативу. Видання пропонує власний рейтинг браузерів, які цілком здатні замінити Chrome.

Firefox

Цей браузер завжди був фаворитом тих, хто дбає про безпеку, — адже він і створений заради конфіденційності, а тому надає автоматичний захист від відстеження та швидко завантажує сторінки.

За допомогою функції стирання ви можете одним натисканням видалити всю сесію, включно з історією, куками, паролями та відкритими вкладками за один раз. Крім того, цей браузер працює з Safari як блокувальник контенту для тих випадків, коли ви хочете переглядати щось конфіденційно, але не перемикати додатки.

Для швидкого доступу ви можете закріпити до чотирьох своїх веб-сайтів на головному екрані. З Firefox Focus ви вводите свій запит або URL, переглядаєте сторінку і стираєте історію, і все це без входу в систему або синхронізації між пристроями. Браузер використовує списки блокування трекерів Disconnect для блокування реклами та соціальних трекерів, що захищає вашу конфіденційність і прискорює завантаження.

Деяким може не сподобатися, що це занадто мінімалістичний браузер, але ті, хто цінує конфіденційність у мережі, мають його оцінити.

DuckDuckGo

Цей браузер теж позиціонується як захисник конфіденційності. Він використовує вбудоване блокування трекерів, примусове шифрування HTTPS і автоматичне очищення даних. У ньому є функція "запис під час виходу", яка стирає ваші дані про перегляд під час закриття застосунку і показує рівень конфіденційності для кожного відвідуваного вами веб-сайту.

Рівень конфіденційності — це буквений рейтинг від A до F, заснований на тому, скільки трекерів використовує веб-сайт і чи застосовує він шифрування. Для ще більшої конфіденційності в застосунку є функція під назвою Global Privacy Control (GPC), яка ввімкнена за замовчуванням. GPC повідомляє веб-сайтам, які ви відвідуєте, що ви не хочете, щоб ваші персональні дані продавалися або передавалися. Додаток навіть постачається з безкоштовним програвачем YouTube під назвою Duck Player, який дає змогу дивитися відео на YouTube без реклами і трекерів.

Можна використовувати безкоштовну версію — але є і платна версія Privacy Pro, яка включає захист VPN для п'яти пристроїв, видалення особистої інформації та відновлення крадіжки особистих даних.

Хоробрий

Цей браузер, крім захисту конфіденційності, пропонує ширший функціонал, ніж названі раніше Firefox Focus або DuckDuckGo. Для тих, хто не наважується відмовитися від Chrome, але шукає альтернативу, Brave може бути найкращим вибором завдяки своєму інтуїтивно зрозумілому компонуванню на основі Chromium.

Додаток автоматично блокує рекламу і трекери, а після 7-денної безкоштовної пробної версії ви можете додати Brave Firewall + VPN для шифрування всього вашого мережевого трафіку, приховування вашого IP і обходу відстеження інтернет-провайдера на десяти ваших пристроях. Помічник на основі штучного інтелекту Leo може підсумовувати сторінки, відповідати на запитання та перекладати контент у приватному порядку. Вам не потрібен обліковий запис або вхід у систему для використання Leo — усі надіслані йому запити анонімізуються через проксі-сервер, і застосунок не зберігає ваші чати та не використовує їх для навчання.

Браузер постачається з Brave Wallet — вбудованим у браузер криптогаманцем, який підтримує кілька типів блокчейнів і токенів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчені з'ясували, як веб-сайти відстежують вас. Виявилося, що звичне для багатьох користувачів очищення файлів cookie тут не спрацює.

Також Фокус писав, що перевірка "Я не робот" може заразити гаджет шкідливим ПЗ. Щоб цього не сталося, треба бути уважним: зазвичай атака починається з того, що користувачі виявляють щось схоже на стандартну перевірку безпеки браузера, але замість того, щоб ставити галочки або ідентифікувати зображення, людей просять натиснути кілька поєднань клавіш.