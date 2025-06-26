"Должна освоить каждая бригада": офицер ВСУ рассказал, как улучшить удары украинских дронов

Силам обороны Украины необходимо наладить собственное производство оптоволоконных дронов, чтобы догнать россиян.

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Сейчас в Украине мало собственных перспективных моделей БПЛА и качественных катушек. Об этом в своем Telegram-канале написал старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

По его словам, российская армия уже имеет различные модели дронов на оптоволокне, довольно интересные решения, тактики их использования и пилотирования. В Украине же государство передает мало таких средств, и они не лучшего качества. Из-за дефицита оптоволоконных БПЛА подразделения редко их используют, поэтому не вырабатывают достаточных навыков на практике.

"Получается некому летать, да и нечем. И смех, и грех. Собственных перспективных моделей — 0, научно-исследовательских наработок — 0, практических курсов — 0", — отметил офицер.

Он посоветовал командирам приобрести необходимое оборудование и наладить производство катушек внутри подразделений, чтобы бойцы сами мотали оптоволокно. Когда бойцы научатся правильно это делать, то процент брака снизится с 50% до 5%-10%. Алекс подчеркнул, что такой подход уже проверен опытом.

"Цена вопроса? В три раза дешевле, чем на рынке. Это должна освоить каждая бригада и иметь на участке минимум 3 экипажа, которые обучены исключительно под оптику, и тогда уже можно начинать создавать противнику проблемы, большие проблемы", — заявил он.

Ранее в ВСУ рассказали о преимуществах и недостатках FPV-дронов на оптоволокне. Они неуязвимы к средствам РЭБ, но связь может прерваться из-за особенностей рельефа.

В июне Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ оптоволоконные дроны "Светловод". Они получили систему автоматического обнаружения и распознавания целей.