"Має освоїти кожна бригада": офіцер ЗСУ розповів, як покращити удари українських дронів

Силим оборони України необхідно налагодити власне виробництво оптоволоконних дронів, щоб наздогнати росіян.

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Наразі в Україні мало власних перспективних моделей БПЛА та якісних котушок. Про це у своєму Telegram-каналі написав старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

За його словами, російська армія вже має різноманітні моделі дронів на оптоволокні, доволі цікаві рішення, тактики їх використання та пілотування. В Україні ж держава передає мало таких засобів, і вони не найкращої якості. Через дефіцит оптоволоконних БПЛА підрозділи рідко їх використовують, тому не виробляють достатніх навичок на практиці.

"Виходить нікому літати, та і нічим. І смішно, і грішно. Власних перспективних моделей — 0, науково-дослідних напрацювань — 0, практичних курсів — 0", — зазначив офіцер.

Він порадив командирам придбати необхідне обладнання і налагодити виробництво котушок всередині підрозділів, щоб бійці самі мотали оптоволокно. Коли бійці навчаться правильно це робити, то відсоток браку знизиться з 50% до 5%-10%. Алекс підкреслив, що такий підхід вже перевірений досвідом.

"Ціна питання? Дешевше втричі, ніж на ринку! Це має освоїти кожна бригада і мати на ділянці мінімум 3 екіпажі, які навчені виключно під оптику, і тоді вже можна починати створювати противнику проблеми, великі проблеми", — заявив він.

Раніше у ЗСУ розповіли про переваги та недоліки FPV-дронів на оптоволокні. Вони невразливі до засобів РЕБ, але зв'язок може перерватися через особливості рельєфу.

У червні Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ оптоволоконні дрони "Світловод". Вони отримали систему автоматичного виявлення і розпізнавання цілей.