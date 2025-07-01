В розетках уже не 220 вольт: может ли сгореть техника из-за нового стандарта напряжения

С 1 июля в Украине вступил в силу новый стандарт напряжения — 230/400 (для однофазной и трехфазной сети) вместо привычных 220/380 В.

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Новый стандарт отвечает европейскими нормами EN 50160, которые регламентируют качество электроэнергии в странах ЕС. Скажется ли это на работе бытовых приборов, объясняет "Паяльня".

Как отмечают эксперты, изменения не означают, что в розетке теперь "станет больше тока". Напряжение в сети и ранее составляло от 210 до 240 В, поэтому для большинства потребителей этот переход будет незаметным и безопасным.

Как переход отразится на технике

Большинство современной бытовой техники, в частности холодильники, стиральные машины и микроволновки, выдерживает напряжение 220–240 В. Если на упаковке указано 230 В, это означает что прибор работает в диапазоне ±10%.

Почти все современные устройства, включая ноутбуки, смартфоны, зарядки и телевизоры, также рассчитаны на широкий диапазон входного напряжения. Благодаря этому они спокойно работают в любой стране мира – как при 110 В в США, так и при 230 В в ЕС.

Исключением могут стать некоторые зарядные устройства, особенно выпущенные до 2000-х годов, которые проектировались строго под 220 В. При 230 В они могут немного нагреваться. Перегрев также может коснуться дешевых китайских блоков питания.

Эксперты подчеркнули, что техника чаще страдает от скачков напряжения свыше 25 В, а не от стабильных 230 В. Поэтому даже для старой техники, рассчитанной на 220 В, переход на 230 В не является критическим при условии стабильного напряжения.

Важно

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При этом устройства с нагревательным элементом, такие как обогреватели, утюги, чайники и лампы накаливания, чувствуют даже небольшое повышение напряжения. При увеличении с 220 до 230 В мощность возрастает примерно на 9% из-за чего их износ может ускориться.

Переход на 230 В не требует никаких изменений в электропроводке, автоматах, щитках или розетках. Все эти компоненты рассчитаны на напряжение до 250 В и выше. При наличии стабилизатора напряжения рекомендуется проверить его параметры. Старые модели могли быть рассчитаны на диапазон 180–220 В и могут работать нестабильно при 230 В.

Напомним, неправильно подобранный кабель может значительно замедлить зарядку смартфона, ноутбука и других устройств.

Фокус также писал о том, что зарядка смартфона напрямую от USB-порта в общественном месте может привести к заражению гаджета вредоносным ПО.