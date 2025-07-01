У розетках уже не 220 вольт: чи може згоріти техніка через новий стандарт напруги

З 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт напруги — 230/400 (для однофазної і трифазної мережі) замість звичних 220/380 В.

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Новий стандарт відповідає європейським нормам EN 50160, які регламентують якість електроенергії в країнах ЄС. Чи позначиться це на роботі побутових приладів, пояснює "Паяльня".

Як зазначають експерти, зміни не означають, що в розетці тепер "стане більше струму". Напруга в мережі й раніше становила від 210 до 240 В, тож для більшості споживачів цей перехід буде непомітним і безпечним.

Як перехід позначиться на техніці

Більшість сучасної побутової техніки, зокрема холодильники, пральні машини та мікрохвильовки, витримує напругу 220-240 В. Якщо на упаковці вказано 230 В, це означає, що прилад працює в діапазоні ±10%.

Майже всі сучасні пристрої, включно з ноутбуками, смартфонами, зарядками і телевізорами, також розраховані на широкий діапазон вхідної напруги. Завдяки цьому вони спокійно працюють у будь-якій країні світу — як за 110 В у США, так і за 230 В у ЄС.

Винятком можуть стати деякі зарядні пристрої, особливо випущені до 2000-х років, які проектувалися строго під 220 В. При 230 В вони можуть трохи нагріватися. Перегрів також може торкнутися дешевих китайських блоків живлення.

Експерти підкреслили, що техніка частіше страждає від стрибків напруги понад 25 В, а не від стабільних 230 В. Тому навіть для старої техніки, розрахованої на 220 В, перехід на 230 В не є критичним за умови стабільної напруги.

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При цьому пристрої з нагрівальним елементом, такі як обігрівачі, праски, чайники та лампи розжарювання, відчувають навіть невелике підвищення напруги. При збільшенні з 220 до 230 В потужність зростає приблизно на 9%, через що їхній знос може прискоритися.

Перехід на 230 В не потребує жодних змін в електропроводці, автоматах, щитках або розетках. Усі ці компоненти розраховані на напругу до 250 В і вище. За наявності стабілізатора напруги рекомендується перевірити його параметри. Старі моделі могли бути розраховані на діапазон 180-220 В і можуть працювати нестабільно при 230 В.

Нагадаємо, неправильно підібраний кабель може значно сповільнити зарядку смартфона, ноутбука та інших пристроїв.

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