Уся справа в кабелях: чому смартфони повільно заряджаються і як це виправити

Роз'єм USB-C є універсальним, проте неправильно підібраний кабель може значно сповільнити заряджання смартфона, ноутбука та інших пристроїв.

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Річ у тім, що кабелі та блоки живлення бувають різні. Видання Lifehacker пояснило, як їх розрізняти та який обирати.

Кабель кабелю ворожнечу

Різні пристрої можуть підключатися до одного й того самого кабелю або зарядного пристрою, але водночас даватимуть абсолютно різні результати залежно від того, який зарядний пристрій або кабель використовуються. Так виходить через дві проблеми.

Перша — це кабелі, які відповідають різним специфікаціям USB, не обов'язково марковані як такі. Друга — це зарядні блоки різної потужності. Найчастіше вони мають якесь маркування, але ще складніше зрозуміти, що воно позначає.

Технічно термін "USB-C" відноситься тільки до порту і типу роз'єму. Варто враховувати, що специфікації USB використовуються для позначення мінімальних швидкостей передачі даних і потужності, що подається. Тут важливим показником для зарядки гаджетів є рейтинг Power Delivery кабелю або зарядного пристрою.

Power Delivery (часто позначається як USB-PD) — це показник, що дає змогу кабелю забезпечувати достатнє живлення для заряджання пристроїв. Зазвичай він вимірюється у ватах (або Вт). На ділі ж це доповнення до специфікації з'явилося, щоб виробники могли точно вказати, яку потужність може постачати конкретний зарядний пристрій.

Кожен порт USB подає трохи електроенергії, але коли справа доходить до заряджання пристроїв, таких як ваш смартфон або планшет, потреби в електроенергії зростають. Наприклад, ноутбук може постачатися з блоком живлення на 100 Вт, тоді як смартфону може знадобитися тільки зарядний пристрій на 20 Вт для швидкого заряджання.

Технічно, якщо під'єднати зарядний пристрій із меншою потужністю до потужнішого ґаджета, він однаково зможе заряджатися від нього; це просто може зайняти багато часу. Зарядний пристрій на 5 Вт може зарядити ваш телефон за ніч, тоді як зарядний пристрій на 20 Вт зарядить його акумулятор за годину або дві.

Якщо у випадку зі смартфоном справа тільки в часі, то ноутбук може споживати значно більше енергії, ніж подає йому слабкий кабель або блок живлення. Він буде далі розряджати акумулятор і врешті-решт просто відключиться.

Зарядні блоки, які підключаються до настінної розетки, не завжди забезпечують максимальну потужність для кабелів, під'єднаних до них. Деякі блоки, які мають кілька розеток, можуть навіть забезпечувати різні рівні потужності для різних вилок.

Як підібрати правильний кабель для зарядки

Маркування USB-кабелів дуже заплутане, оскільки агентства зі стандартизації висувають свої вимоги виробникам, які, зі свого боку, намагаються відрізнити свою власну продукцію. Тому кабелі, здатні передавати дані зі швидкістю до 5 Гбіт/с, за останні десять років називалися USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 і USB 3.2 Gen 1. Усі ці маркування, так чи інакше, позначають здебільшого одне й те саме.

Lifehacker радить ігнорувати ці маркування і звертати увагу на дві головні речі: який зарядний пристрій йде в комплекті з пристроєм і потужність. Найкраще використовувати для зарядки гаджета кабель і зарядний пристрій з тієї ж коробки, оскільки вони точно розраховані на роботу в парі.

Якщо ж з якихось причин потрібно взяти сторонній продукт, то варто орієнтуватися на його потужність. Зазвичай це трохи поширеніше для зарядних блоків, ніж для самих кабелів, але загалом, що вища, то краще. Утім, якщо використовувати потужнішу зарядку, ніж підтримує смартфон, то заряджатися швидше він не стане.

Якщо потужність не вказана на етикетці кабелю, то її можна спробувати знайти в інтернеті конкретно для цієї моделі або для пристрою, з яким він поставлявся. Припустімо, в інструкції до смартфона зазначено, що для швидкої зарядки йому потрібен зарядний пристрій потужністю 20 Вт, то будь-які кабелі, які поставляються з ним, повинні відповідати.

Раніше писали, в яких випадках зарядка для смартфона підійде для ноутбука. У цьому випадку велику роль відіграють потужність і напруга.