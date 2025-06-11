Все дело в кабелях: почему смартфоны медленно заряжаются и как это исправить

Разъем USB-C является универсальным, однако неправильно подобранный кабель может значительно замедлить зарядку смартфона, ноутбука и других устройств.

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Все дело в том, что кабели и блоки питания бывают разные. Издание Lifehacker объяснило, как их различать и какой выбирать.

Кабель кабелю рознь

Разные устройства могут подключаться к одному и тому же кабелю или зарядному устройству, но при этом будут давать совершенно разные результаты в зависимости от того, какое зарядное устройство или кабель используются. Так получается из-за двух проблем.

Первая — это кабели, которые соответствуют разным спецификациям USB, не обязательно маркированные как таковые. Вторая — это зарядные блоки разной мощности. Чаще всего они имеют какую-то маркировку, но еще сложнее понять, что она обозначают.

Технически термин "USB-C" относится только к порту и типу разъема. Стоит учитывать спецификации USB используются для обозначения минимальных скоростей передачи данных и подаваемой мощности. Здесь важным показателем для зарядки гаджетов является рейтинг Power Delivery кабеля или зарядного устройства.

Power Delivery (часто обозначается как USB-PD) — это показатель, позволяющее кабелю обеспечивать достаточное питание для зарядки устройств. Обычно он измеряется в ваттах (или Вт). На деле же это дополнение к спецификации появилось, чтобы производители могли точно указать, какую мощность может поставлять конкретное зарядное устройство.

Каждый порт USB подает немного электрожнергии, но когда дело доходит до зарядки устройств, таких как ваш смартфон или планшет, потребности в электроэнергии возрастают. Например, ноутбук может поставляться с блоком питания на 100 Вт, в то время как смартфону может потребоваться только зарядное устройство на 20 Вт для быстрой зарядки.

Технически, если подключить зарядное устройство с меньшей мощностью к более мощному гаджету, оно все равно сможет заряжаться от него; это просто может занять много времени. Зарядное устройство на 5 Вт может зарядить ваш телефон за ночь, в то время как зарядное устройство на 20 Вт зарядит его аккумулятор за час или два.

Если в случае со смартфонов дело только во времени, то ноутбук может потреблять куда больше энергии, чем подает ему слабый кабель или блок питания. Он будет дальше разряжать аккумулятор и в конце-концов просто отключится.

Зарядные блоки, которые подключаются к настенной розетке, не всегда обеспечивают максимальную мощность для кабелей, подключенных к ним. Некоторые блоки, которые имеют несколько розеток, могут даже обеспечивать разные уровни мощности для разных вилок.

Как подобрать правильный кабель для зарядки

Маркировка USB-кабелей очень запутана, поскольку агентства по стандартизации выдвигают свои требования производителям, которые, в свою очередь, пытаются отличить свою собственную продукцию. Поэтому кабели, способные передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с, за последние десять лет назывались USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 и USB 3.2 Gen 1. Все эти маркировки, так или иначе , обозначают в основном одно и то же.

Lifehacker советует игнорировать эти маркировки и обращать внимание на две главные вещи: какое зарядное устройство идет в комплекте с устройством и мощность. Лучше всего использовать для зарядки гаджета кабель и зарядное устройство из той же коробки, поскольку они точно рассчитаны на работу в паре.

Если же по каким-то причинам нужно взять сторонний продукт, то стоит ориентироваться на его мощность. Обычно это немного более распространено для зарядных блоков, чем для самих кабелей, но в целом, чем выше, тем лучше. Впрочем, если использовать более мощную зарядку, чем поддерживает смартфон, то заряжаться быстрее он не станет.

Если мощность не указана на этикетке кабеля, то ее можно попытаться найти в интернете конкретно для этой модели или для устройства, с которым он поставлялся. Допустим, в инструкции к смартфону указано, что для быстрой зарядки ему требуется зарядное устройство мощностью 20 Вт, то любые кабели, которые поставляются с ним, должны соответствовать.

Ранее писали, в каких случаях зарядка для смартфона подойдет для ноутбука. В это случае большую роль играют мощность и напряжение.