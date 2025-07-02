Заменит дорогой телевизор: на что способен бюджетный проектор Yaber T1 Pro (фото)

Летом, в сезон отпусков и путешествий, особенно актуальным становится вопрос «что взять в дорогу, чтобы не скучать». Новый бюджетный проектор от компании Yaber как раз пригодится – он идеально подойдет для просмотра фильмов в поездке.

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Yaber T1 Pro оснащен встроенным динамиком мощностью 8 Вт, также у него есть вращающаяся на 180 градусов подставка-стабилизатор и предустановленные приложения для основных потоковых сервисов.

Проектор Yaber T1 Pro имеет короткофокусное отношение 1,18:1 и может проецировать изображение на экраны размером от 40 до 120 дюймов с собственным разрешением 1080p. Он включает поддержку HDR10 для улучшенной контрастности и интеллектуальные функции – например, автофокус, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, интеллектуальное выравнивание экрана и обход препятствий для быстрой и простой настройки.

Следует отметить и инновационный выдвижной дизайн – компания Yaber заявляет, что пользователи могут развернуть проектор всего за 3 секунды одним нажатием кнопки. Все это, в сочетании с его компактными размерами, легким корпусом, отличным динамиком и встроенным нейлоновым ремешком, делает его незаменимым для использования в путешествиях.

Проектор Yaber T1 Pro Фото: Yaber

Что касается программного обеспечения, то T1 Pro работает на базе операционной системы Linux с предустановленными приложениями для Netflix, YouTube и Prime Video. Проектор также поддерживает беспроводную трансляцию экрана с устройств Android, iOS и Windows, что дает пользователям возможность легко транслировать медиа из выбранного источника. Для подключения есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также порты HDMI ARC и USB-A.

Пока что проектор доступен на сайте Yaber в США (по цене 159,99 долларов) и в некоторых странах Европы (по цене 179,99 евро). В ближайшие недели компания Yaber планирует расширить аудиторию и вывести проектор на Amazon и другие популярные площадки.

Ранее Фокус писал, что проекторы теперь могут заменить 4К-телевизоры. Эксперты особо отмечали проектор Xgimi Horizon S Max, который во многом опережает других игроков на рынке.

Также стало известно, что 4K-проектору нашли новое применение. Например, есть модели, которые можно использовать как настольную лампу или как прикроватный светильник.