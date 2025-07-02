Замінить дорогий телевізор: на що здатен бюджетний проектор Yaber T1 Pro (фото)

Влітку, у сезон відпусток і подорожей, особливо актуальним стає питання "що взяти в дорогу, щоб не нудьгувати". Новий бюджетний проектор від компанії Yaber якраз стане в нагоді — він ідеально підійде для перегляду фільмів у поїздці.

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Yaber T1 Pro оснащений вбудованим динаміком потужністю 8 Вт, також у нього є підставка-стабілізатор, що обертається на 180 градусів, і встановлені додатки для основних потокових сервісів.

Проектор Yaber T1 Pro має короткофокусне відношення 1,18:1 і може проектувати зображення на екрани розміром від 40 до 120 дюймів із власною роздільною здатністю 1080p. Він включає підтримку HDR10 для поліпшеної контрастності та інтелектуальні функції — наприклад, автофокус, автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень, інтелектуальне вирівнювання екрана та обхід перешкод для швидкого та простого налаштування.

Слід зазначити й інноваційний висувний дизайн — компанія Yaber заявляє, що користувачі можуть розгорнути проектор всього за 3 секунди одним натисканням кнопки. Усе це, в поєднанні з його компактними розмірами, легким корпусом, чудовим динаміком і вбудованим нейлоновим ремінцем, робить його незамінним для використання в подорожах.

Проектор Yaber T1 Pro Фото: Yaber

Що стосується програмного забезпечення, то T1 Pro працює на базі операційної системи Linux з попередньо встановленими додатками для Netflix, YouTube і Prime Video. Проектор також підтримує бездротову трансляцію екрана з пристроїв Android, iOS і Windows, що дає користувачам можливість легко транслювати медіа з обраного джерела. Для під'єднання є Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4, а також порти HDMI ARC і USB-A.

Поки що проектор доступний на сайті Yaber у США (за ціною 159,99 доларів) і в деяких країнах Європи (за ціною 179,99 євро). Найближчими тижнями компанія Yaber планує розширити аудиторію і вивести проектор на Amazon та інші популярні майданчики.

Раніше Фокус писав, що проектори тепер можуть замінити 4К-телевізори. Експерти особливо відзначали проектор Xgimi Horizon S Max, який багато в чому випереджає інших гравців на ринку.

Також стало відомо, що 4K-проектору знайшли нове застосування. Наприклад, є моделі, які можна використовувати як настільну лампу або як приліжковий світильник.