Смартфон Samsung производит фурор в мире: какая модель стала очень популярной (фото)

Samsung Galaxy A56 5G был выпущен еще в марте, предлагая шесть лет обновлений ОС, более быструю зарядку, чем Galaxy S25, и конкурентоспособную цену. Телефон производит фурор на разных рынках.

Related video

Counterpoint Research сообщает, что продажи Galaxy A56 5G в Западной Европе выросли на 12% по сравнению с Galaxy A55 5G за первые семь недель. Это довольно впечатляюще, поскольку в регионе нет недостатка в телефонах среднего класса. Samsung приходится конкурировать с предложениями от Google, HONOR, Motorola, realme, Xiaomi и других, пишет androidauthority.com.

Аналитическая компания также отметила, что первоначальные продажи Galaxy A55 5G снизились на 22% в прошлом году по сравнению с Galaxy A54 5G. Counterpoint предположила, что функции Galaxy AI в Galaxy A56 5G могли помочь ему достичь более высокого роста продаж.

Смартфон Galaxy A56 5G Фото: nextpit.fr

Однако в среднем классе отсутствуют большинство функций ИИ, которые можно было увидеть в серии Galaxy S25 и более ранних моделях. Ожидаются такие функции, как функция Best Face, поддержка приложений Samsung в Gemini и Auto Trim.

Данный телефон среднего класса оснащен чипсетом Exynos 1580, аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 45 Вт, 6,7-дюймовым экраном OLED с частотой 120 Гц и тройкой камер на задней панели 50 Мп + 12 Мп + 5 Мп.

Ранее мы сообщали, почему эксперты так ждут новый складной Samsung Galaxy. Поклонники Samsung с нетерпением ждут мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 9 июля и где будут представлены новые смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Но на этом премьеры не заканчиваются – по всей видимости, будет еще одна новинка.

Также сообщали, что смартфоны и другая техника будут работать в 1000 раз быстрее. Исследователи изменили электронное состояние вещества с помощью метода, известного как термическое гашение.