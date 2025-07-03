Смартфон Samsung викликає фурор у світі: яка модель стала дуже популярною (фото)

Samsung Galaxy A56 5G був випущений ще в березні, пропонуючи шість років оновлень ОС, більш швидку зарядку, ніж Galaxy S25, і конкурентоспроможну ціну. Телефон справляє фурор на різних ринках.

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Counterpoint Research повідомляє, що продажі Galaxy A56 5G у Західній Європі зросли на 12% порівняно з Galaxy A55 5G за перші сім тижнів. Це досить вражаюче, оскільки в регіоні не бракує телефонів середнього класу. Samsung доводиться конкурувати з пропозиціями від Google, HONOR, Motorola, realme, Xiaomi та інших, пише androidauthority.com.

Аналітична компанія також зазначила, що початкові продажі Galaxy A55 5G знизилися на 22% торік порівняно з Galaxy A54 5G. Counterpoint припустила, що функції Galaxy AI в Galaxy A56 5G могли допомогти йому досягти більш високого зростання продажів.

Смартфон Galaxy A56 5G Фото: nextpit.fr

Однак у середньому класі відсутні більшість функцій ШІ, які можна було побачити в серії Galaxy S25 і більш ранніх моделях. Очікуються такі функції, як функція Best Face, підтримка застосунків Samsung у Gemini та Auto Trim.

Цей телефон середнього класу оснащений чипсетом Exynos 1580, акумулятором ємністю 5000 мАг з дротовою зарядкою 45 Вт, 6,7-дюймовим екраном OLED з частотою 120 Гц і трійкою камер на задній панелі 50 Мп + 12 Мп + 5 Мп.

Раніше ми повідомляли, чому експерти так чекають на новий складаний Samsung Galaxy. Шанувальники Samsung з нетерпінням чекають на захід Galaxy Unpacked, який відбудеться 9 липня і де будуть представлені нові смартфони Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Fold 7. Але на цьому прем'єри не закінчуються — очевидно, буде ще одна новинка.

Також повідомляли, що смартфони та інша техніка працюватимуть у 1000 разів швидше. Дослідники змінили електронний стан речовини за допомогою методу, відомого як термічне гасіння.