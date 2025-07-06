Что делать, если OLED-монитор или телевизор выгорел: чего стоит опасаться

OLED-мониторы – это пока что лучший выбор, когда речь идет о телефонах, планшетах и телевизорах. Они предлагают отличную передачу цвета, более высокую яркость и более глубокую контрастность. Но есть и плохая новость: такие мониторы подвержены выгоранию.

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Постепенное изменение цвета кластера пикселей в конце концов приводит к появлению так называемого элемента-призрака, который всегда виден на экране, поясняет slashgear.com. Это происходит, когда одно и то же изображение или элемент пользовательского интерфейса долгое время отображается на экране в одном и том же месте в течение длительного времени.

Обычно выгорание случается в областях, где вы видите статические элементы, например, кнопки навигации в нижней части экрана, иконки в углу, значки меню на краю панели.

Выгорание является постоянным, так как возникает из-за постоянного цветового отпечатка на базовых пикселях. Но оно не является неизбежным – в основном такое случается при очень специфических условиях просмотра, особенно когда статические элементы пользовательского интерфейса остаются видимыми при высоких уровнях яркости в течение длительного времени.

Выгорание происходит из-за склонности к распаду органического полупроводникового материала, используемого в экранах OLED, отмечает издание со ссылкой на соответствующие исследования. В отличие от ЖК-панелей, каждый пиксель на экране OLED подсвечивается независимо. В частности, несоответствие энергии, необходимой для поддержания синего пикселя, создает проблемы, которые в итоге приводят к обесцвечиванию или проблемам с остаточным изображением. Такое остаточное изображение – это и есть то самое явление, когда на экране устройства остаются видимые следы предыдущего изображения, даже после его удаления или смены. Причина состоит в неравномерном износе пикселей, когда некоторые из них работают дольше или ярче остальных.

Что делать с выгоранием

По словам экспертов, эффекта выгорания экрана помогут избежать такие рекомендации:

не оставляйте статичные изображения надолго на экране – используйте заставки с регулярной сменой картинки.

Давайте экрану отдохнуть – выключайте, когда он не используется.

Используйте режимы, снижающие яркость, – так называемые режимы чтения или ночные режимы.

Используйте функцию автоматической компенсацию, которой оснащены некоторые OLED-телевизоры (она запускается для выравнивания яркости пикселей).

Паниковать в любом случае не следует – обычно остаточное изображение является временным и исчезает само по себе после выключения и охлаждения экрана.

Ранее Фокус сообщал, какой OLED-телевизор признали лучшим в 2025 году. В частности, специалисты протестировали модели LG G5, Samsung S95F и Sony Bravia 8 II.

Также стало известно, что в Китае создали самый маленький в мире светодиодный дисплей. Речь о светодиоде, пиксели которого даже меньше стандартного вируса – всего 90 нанометров в ширину.