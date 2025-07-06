Що робити, якщо OLED-монітор або телевізор вигорів: чого варто побоюватися

OLED-монітори — це поки що найкращий вибір, коли йдеться про телефони, планшети і телевізори. Вони пропонують відмінну передачу кольору, більш високу яскравість і більш глибоку контрастність. Але є і погана новина: такі монітори схильні до вигорання.

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Поступова зміна кольору кластера пікселів врешті-решт призводить до появи так званого елемента-примари, який завжди видно на екрані, пояснює slashgear.com. Це відбувається, коли одне й те саме зображення або елемент користувацького інтерфейсу довгий час відображається на екрані в одному й тому самому місці протягом тривалого часу.

Зазвичай вигоряння трапляється в областях, де ви бачите статичні елементи, наприклад, кнопки навігації в нижній частині екрана, іконки в кутку, значки меню на краю панелі.

Вигоряння є постійним, оскільки виникає через постійний колірний відбиток на базових пікселях. Але воно не є неминучим — здебільшого таке трапляється за дуже специфічних умов перегляду, особливо коли статичні елементи користувацького інтерфейсу залишаються видимими за високих рівнів яскравості протягом тривалого часу.

Вигоряння відбувається через схильність до розпаду органічного напівпровідникового матеріалу, що використовується в екранах OLED, зазначає видання з посиланням на відповідні дослідження. На відміну від РК-панелей, кожен піксель на екрані OLED підсвічується незалежно. Зокрема, невідповідність енергії, необхідної для підтримки синього пікселя, створює проблеми, які в підсумку призводять до знебарвлення або проблем із залишковим зображенням. Таке залишкове зображення — це і є те саме явище, коли на екрані пристрою залишаються видимі сліди попереднього зображення, навіть після його видалення або зміни. Причина полягає в нерівномірному зносі пікселів, коли деякі з них працюють довше або яскравіше за інші.

Що робити з вигоранням

За словами експертів, ефекту вигоряння екрана допоможуть уникнути такі рекомендації:

не залишайте статичні зображення надовго на екрані — використовуйте заставки з регулярною зміною картинки.

Давайте екрану відпочити — вимикайте, коли він не використовується.

Використовуйте режими, що знижують яскравість, — так звані режими читання або нічні режими.

Використовуйте функцію автоматичної компенсації, якою оснащені деякі OLED-телевізори (вона запускається для вирівнювання яскравості пікселів).

Панікувати в жодному разі не слід — зазвичай залишкове зображення є тимчасовим і зникає саме собою після вимкнення й охолодження екрана.

Раніше Фокус повідомляв, який OLED-телевізор визнали найкращим у 2025 році. Зокрема, фахівці протестували моделі LG G5, Samsung S95F і Sony Bravia 8 II.

Також стало відомо, що в Китаї створили найменший у світі світлодіодний дисплей. Мова про світлодіод, пікселі якого навіть менші за стандартний вірус — лише 90 нанометрів завширшки.