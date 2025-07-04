Лучшие смартфоны Poco 2025 года: топ-5 недорогих и производительных моделей (фото)

В рейтинг попали смартфоны китайского производства стоимостью от 7500 грн, а именно: Poco M7 Pro 5G, Poco X7 Pro, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco M6 Pro.

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Суббренд Xiaomi довольно популярен среди украинцев, поэтому Фокус решил рассказать о новинках Poco, которые порадуют хорошим дизайном, отличными камерами, высокой производительностью и удовлетворительной ценой.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: YouTube

Смартфон получил 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2712x1220 точек и частотой 120 Гц, сипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 (или 512 ГБ) встроенной памяти. Приложения функционируют благодаря операционной системе Android 15.

Камера, расположенная сзади, имеет 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор. Селфи-камера оборудована датчиком на 20 Мп.

Батарея на 6000 мАч, поддерживающая быструю зарядку 90 Вт, обеспечивает превосходную автономность Poco X7 Pro.

Цены: 11 880 – 16 999 грн

Poco F7 Pro

Смартфон Poco F7 Pro Фото: POCO

Смартфон выделяет качественный 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3200×1440 точек и частотой 120 Гц, производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, работающий в купе с ОС Android 15.

Камера получила датчики на 50 Мп и 8 Мп. Многие отзывы тестировщиков гласят, что камера хорошо справляется со своими задачами при любом освещении. Аккумулятор емкостью 6000 мАч позволяет Poco F7 Pro продуктивно работать в течение всего дня и хранить заряд в течение ночи.

Цены: 19 179 – 25 577 грн

Poco M7 Pro 5G

Смартфон Poco M7 Pro 5G Фото: POCO

Телефон Poco M7 Pro 5G с 6,67-дюймовым экраном AMOLED на 1080×2400 точек оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra, операционной системой Android 15 (оболочка HyperOS), батареей емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Основная камера имеет 50-мегаписксельные сенсоры, способные хорошо снимать при слабом освещении. Селфи-камера оборудована датчиком на 20 Мп.

Корпус гаджета защищен по стандарту IP64. На борту также пользователи найдут стереодинамики, протоколы связи 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, инфракрасный порт.

Цены: 7 799 – 10 380 грн

Poco F6 Pro

POCO F6 Pro Фото: computerbild.de

Смартфон Poco F6 Pro работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ОС Android 14, а также 6,67-дюймового дисплея AMOLED с разрешением 3200x1440 точек и частотой 120 Гц.

Сзади помещена широкоугольная камера с оптической стабилизацией (50 Мп), ультраширокоугольный объектив (8 Мп), макрообъектив (2 Мп).

Связь обеспечивают протоколы 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, а навигацию — Dual GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo. Также есть NFC для бесконтактных платежей и USB Type-C (2.0) для зарядки и передачи данных. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается от проводной зарядки 120 Вт.

Цены: 17 190 – 26 641 грн

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro Фото: timesbull.com

Смартфон Poco M6 Pro располагает ОС Android 13, экраном на 6,67 дюйма типа AMOLED с разрешением 2400x1080 точек и частотой 120 Гц. Под капотом установлен чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, имеется и слот для расширения памяти с помощью карты.

Камера оборудована датчиком 64 Мп (широкоугольный), 8 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп (макрообъектив). Селфи-камера имеет сенсор 16 Мп.

Автономность обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч, поддерживающая быструю зарядку 67 Вт. Есть слоты для 2-х Nano-SIM карт, поддержка протоколов Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, навигация GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NFC-чип и инфракрасный порт. Корпус устройства защищен от пыли и влаги согласно стандарту IP54.

Цены: 7 510 – 11 975 грн

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