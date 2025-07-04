Найкращі смартфони Poco 2025 року: топ 5 недорогих і продуктивних моделей (фото)

До рейтингу потрапили смартфони китайського виробництва вартістю від 7500 грн, а саме: Poco M7 Pro 5G, Poco X7 Pro, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco M6 Pro.

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Суббренд Xiaomi доволі популярний серед українців, тому Фокус вирішив розповісти про новинки Poco, які порадують гарним дизайном, чудовими камерами, високою продуктивністю і задовільною ціною.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: YouTube

Смартфон отримав 6,67-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів і частотою 120 Гц, сипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 8 або 12 ГБ оперативної та 256 (або 512 ГБ) вбудованої пам'яті. Додатки функціонують завдяки операційній системі Android 15.

Камера, розташована ззаду, має 50-мегапіксельний датчик з оптичною стабілізацією, а також 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор. Селфі-камера обладнана датчиком на 20 Мп.

Батарея на 6000 мАг, що підтримує швидку зарядку 90 Вт, забезпечує чудову автономність Poco X7 Pro.

Ціни: 11 880 — 16 999 грн

Poco F7 Pro

Смартфон Poco F7 Pro Фото: POCO

Смартфон виділяє якісний 6,67-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів і частотою 120 Гц, продуктивний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, що працює в купе з ОС Android 15.

Камера отримала датчики на 50 Мп і 8 Мп. Багато відгуків тестувальників свідчать, що камера добре справляється зі своїми завданнями при будь-якому освітленні. Акумулятор ємністю 6000 мАг дає змогу Poco F7 Pro продуктивно працювати протягом усього дня і зберігати заряд протягом ночі.

Ціни: 19 179 — 25 577 грн

Poco M7 Pro 5G

Смартфон Poco M7 Pro 5G Фото: POCO

Телефон Poco M7 Pro 5G з 6,67-дюймовим екраном AMOLED на 1080×2400 пікселів оснащено процесором MediaTek Dimensity 7025 Ultra, операційною системою Android 15 (оболонка HyperOS), батареєю ємністю 5110 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт.

Основна камера має 50-мегапісксельні сенсори, здатні добре знімати при слабкому освітленні. Селфі-камера обладнана датчиком на 20 Мп.

Корпус гаджета захищений за стандартом IP64. На борту також користувачі знайдуть стереодинаміки, протоколи зв'язку 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, інфрачервоний порт.

Ціни: 7 799 — 10 380 грн

Poco F6 Pro

POCO F6 Pro Фото: computerbild.de

Смартфон Poco F6 Pro працює на базі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і ОС Android 14, а також 6,67-дюймового дисплея AMOLED з роздільною здатністю 3200x1440 пікселів і частотою 120 Гц.

Ззаду поміщена ширококутна камера з оптичною стабілізацією (50 Мп), ультраширококутний об'єктив (8 Мп), макрооб'єктив (2 Мп).

Зв'язок забезпечують протоколи 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, а навігацію — Dual GPS, ГЛОНАСС, BDS і Galileo. Також є NFC для безконтактних платежів і USB Type-C (2.0) для зарядки і передачі даних. Акумулятор ємністю 5000 мАг заряджається від дротової зарядки 120 Вт.

Ціни: 17 190 — 26 641 грн

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro Фото: timesbull.com

Смартфон Poco M6 Pro має ОС Android 13, екран на 6,67 дюйма типу AMOLED з роздільною здатністю 2400x1080 пікселів і частотою 120 Гц. Під капотом встановлено чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, є і слот для розширення пам'яті за допомогою карти.

Камера обладнана датчиком 64 Мп (ширококутний), 8 Мп (надширококутний) і 2 Мп (макрооб'єктив). Селфі-камера має сенсор 16 Мп.

Автономність забезпечує батарея ємністю 5000 мАг, що підтримує швидку зарядку 67 Вт. Є слоти для 2-х Nano-SIM карт, підтримка протоколів Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, навігація GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NFC-чіп та інфрачервоний порт. Корпус пристрою захищений від пилу і вологи відповідно до стандарту IP54.

Ціни: 7 510 — 11 975 грн

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