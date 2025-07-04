Samsung сильно "прокачала" старые телевизоры: как можно улучшить их работу
Samsung выпускает для своих старых телевизоров обновление операционной системы Tizen 9.0 до версии 21060.0, которое содержит много улучшений.
На данный момент, похоже, что обновление получат в основном телевизоры 2024 года, расположенные в Европе, но в ближайшие дни оно должно распространиться по всему миру и на более старые модели. Об этом сообщает издание Tom's Guide.
Как обновить телевизор Samsung
Новая версия Tizen OS уже работает на линейке телевизоров 2025 года. Благодаря семилетнему плану обновления ОС Samsung , все обновления платформы Tizen должны появиться на предыдущих моделях, выпущенных семь лет назад, но приоритет у устройств 2024 года выпуска.
Новая версия ОС должна автоматически установиться на определенных моделях, но иногда этого не происходит. Чтобы проверить наличие обновлений вручную, нужно перейти в "Настройки", затем выбрать "Все настройки" и "Поддержка". В верхней части этого раздела есть опция "Обновление ПО", которая позволит обновиться до новой прошивки, если она доступна в регионе.
Если даже ручные манипуляции не сработали, то, скорее всего, телевизор выпущен до 2024 года и может получить обновление позже. Например, телевизоры Samsung 2023 года были обновлены до версии Tizen OS 2024 года (версия 8.0) в октябре 2024 года, поэтому может пройти немного больше времени, прежде чем дело дойдет до более старых моделей.
Телевизоры Samsung, которые получат обновление Tizen:
- Samsung S95D OLED
- Samsung S90D OLED
- Samsung S85D OLED
- Samsung QN900D 8K Mini-LED
- Samsung QN800D 8K Mini-LED
- Samsung QN95D Mini-LED
- Samsung QN90D Mini-LED
- Samsung QN85D Mini-LED
- Samsung Q80D QLED
- Samsung Q70D QLED
- Samsung Q60D QLED
- Samsung The Frame (2024)
Что дает обновление Tizen
Прошивки Tizen 9.0 21060.0 уже показала свои преимущества на новых телевизорах Samsung 2025 года, в том числе приятное изменение дизайна и несколько настроек в меню.
Ключевое изменение — своеобразный зум, который подтягивает всю основную информацию ближе к экрану. Это делает "Продолжить просмотр", закрепленные приложения и даже рекламный баннер немного больше на главном экране, что придает интерфейсу более аккуратный вид.
В меню настроек появилась возможность изменить размер меню по своему вкусу, а также настроить его прозрачность, чтобы не упустить все действия, происходящие при выполнении быстрых настроек. CryptoCore и другие обновления безопасности также присутствуют в Tizen 9.0.
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