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Диджитал

Samsung сильно "прокачала" старые телевизоры: как можно улучшить их работу

Телевизор Samsung S95D получит Tizen 9.0
Телевизор Samsung S95D получит обновление Tizen cреди прочих | Фото: Скриншот

Samsung выпускает для своих старых телевизоров обновление операционной системы Tizen 9.0 до версии 21060.0, которое содержит много улучшений.

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На данный момент, похоже, что обновление получат в основном телевизоры 2024 года, расположенные в Европе, но в ближайшие дни оно должно распространиться по всему миру и на более старые модели. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

Как обновить телевизор Samsung

Новая версия Tizen OS уже работает на линейке телевизоров 2025 года. Благодаря семилетнему плану обновления ОС Samsung , все обновления платформы Tizen должны появиться на предыдущих моделях, выпущенных семь лет назад, но приоритет у устройств 2024 года выпуска.

Новая версия ОС должна автоматически установиться на определенных моделях, но иногда этого не происходит. Чтобы проверить наличие обновлений вручную, нужно перейти в "Настройки", затем выбрать "Все настройки" и "Поддержка". В верхней части этого раздела есть опция "Обновление ПО", которая позволит обновиться до новой прошивки, если она доступна в регионе.

Если даже ручные манипуляции не сработали, то, скорее всего, телевизор выпущен до 2024 года и может получить обновление позже. Например, телевизоры Samsung 2023 года были обновлены до версии Tizen OS 2024 года (версия 8.0) в октябре 2024 года, поэтому может пройти немного больше времени, прежде чем дело дойдет до более старых моделей.

Телевизоры Samsung, которые получат обновление Tizen:

  • Samsung S95D OLED
  • Samsung S90D OLED
  • Samsung S85D OLED
  • Samsung QN900D 8K Mini-LED
  • Samsung QN800D 8K Mini-LED
  • Samsung QN95D Mini-LED
  • Samsung QN90D Mini-LED
  • Samsung QN85D Mini-LED
  • Samsung Q80D QLED
  • Samsung Q70D QLED
  • Samsung Q60D QLED
  • Samsung The Frame (2024)

Что дает обновление Tizen

Прошивки Tizen 9.0 21060.0 уже показала свои преимущества на новых телевизорах Samsung 2025 года, в том числе приятное изменение дизайна и несколько настроек в меню.

Ключевое изменение — своеобразный зум, который подтягивает всю основную информацию ближе к экрану. Это делает "Продолжить просмотр", закрепленные приложения и даже рекламный баннер немного больше на главном экране, что придает интерфейсу более аккуратный вид.

В меню настроек появилась возможность изменить размер меню по своему вкусу, а также настроить его прозрачность, чтобы не упустить все действия, происходящие при выполнении быстрых настроек. CryptoCore и другие обновления безопасности также присутствуют в Tizen 9.0.

Обзор Tizen 9.0

Ранее эксперт выбрал лучший OLED-телевизор 2025 года. Он сравнил флагманские модели от крупнейших производителей: LG G5, Samsung S95F и Sony Bravia 8 II.

Недавно стало известно об улучшении батареи смартфонов Samsung после обновление One UI 7 на базе Android 15. По словам пользователей, время автономной работы увеличилось на 400%.