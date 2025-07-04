Samsung сильно "прокачала" старые телевизоры: как можно улучшить их работу

Samsung выпускает для своих старых телевизоров обновление операционной системы Tizen 9.0 до версии 21060.0, которое содержит много улучшений.

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На данный момент, похоже, что обновление получат в основном телевизоры 2024 года, расположенные в Европе, но в ближайшие дни оно должно распространиться по всему миру и на более старые модели. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

Как обновить телевизор Samsung

Новая версия Tizen OS уже работает на линейке телевизоров 2025 года. Благодаря семилетнему плану обновления ОС Samsung , все обновления платформы Tizen должны появиться на предыдущих моделях, выпущенных семь лет назад, но приоритет у устройств 2024 года выпуска.

Новая версия ОС должна автоматически установиться на определенных моделях, но иногда этого не происходит. Чтобы проверить наличие обновлений вручную, нужно перейти в "Настройки", затем выбрать "Все настройки" и "Поддержка". В верхней части этого раздела есть опция "Обновление ПО", которая позволит обновиться до новой прошивки, если она доступна в регионе.

Если даже ручные манипуляции не сработали, то, скорее всего, телевизор выпущен до 2024 года и может получить обновление позже. Например, телевизоры Samsung 2023 года были обновлены до версии Tizen OS 2024 года (версия 8.0) в октябре 2024 года, поэтому может пройти немного больше времени, прежде чем дело дойдет до более старых моделей.

Телевизоры Samsung, которые получат обновление Tizen:

Samsung S95D OLED

Samsung S90D OLED

Samsung S85D OLED

Samsung QN900D 8K Mini-LED

Samsung QN800D 8K Mini-LED

Samsung QN95D Mini-LED

Samsung QN90D Mini-LED

Samsung QN85D Mini-LED

Samsung Q80D QLED

Samsung Q70D QLED

Samsung Q60D QLED

Samsung The Frame (2024)

Что дает обновление Tizen

Прошивки Tizen 9.0 21060.0 уже показала свои преимущества на новых телевизорах Samsung 2025 года, в том числе приятное изменение дизайна и несколько настроек в меню.

Ключевое изменение — своеобразный зум, который подтягивает всю основную информацию ближе к экрану. Это делает "Продолжить просмотр", закрепленные приложения и даже рекламный баннер немного больше на главном экране, что придает интерфейсу более аккуратный вид.

В меню настроек появилась возможность изменить размер меню по своему вкусу, а также настроить его прозрачность, чтобы не упустить все действия, происходящие при выполнении быстрых настроек. CryptoCore и другие обновления безопасности также присутствуют в Tizen 9.0.

Обзор Tizen 9.0

Ранее эксперт выбрал лучший OLED-телевизор 2025 года. Он сравнил флагманские модели от крупнейших производителей: LG G5, Samsung S95F и Sony Bravia 8 II.

Недавно стало известно об улучшении батареи смартфонов Samsung после обновление One UI 7 на базе Android 15. По словам пользователей, время автономной работы увеличилось на 400%.