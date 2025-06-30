Люди утверждают, что обновление улучшило батарею телефона на 400%: как такое возможно

Обычно обновления или никак не работают на старых телефонах, или даже сокращают срок службы батареи. Например, многие жаловались на это после получения One UI 7 на базе Android 15. Но, похоже, возможен и противоположный эффект – обновление может «реанимировать» батарею.

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Некоторые пользователи смартфонов Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 5 говорят, что срок службы батареи на их телефонах улучшился после обновления безопасности, вышедшего в июне этого года, пишет phonearena.com. Один из владельцев Galaxy Z Fold 5 даже уверяет, что время работы батареи улучшилось на 400%. Другие называют менее фантастические цифры – но тоже сообщают о заметном улучшении работы аккумулятора.

Обновление безопасности было выпущено ранее в этом месяце. Не все стали получать его одновременно, отмечает издание, – например, для международной модели Galaxy S24 обновление стало доступно две недели назад, а для американской – лишь одну неделю. Обычно обновления безопасности направлены на исправление уязвимостей и других ошибок, но иногда они действительно могут улучшить общую плавность работы телефона или даже его энергоэффективность. Правда, сообщения об улучшении времени работы батареи все-таки не носят массового характера.

Официальный релиз крупного обновления One UI 7 несколько раз откладывался и переносился, и, когда оно наконец появилось, некоторые столкнулись с уменьшением срока службы батареи своего телефона.

На фоне появления новых сообщений об улучшении ситуации с аккумулятором можно говорить о том, что компания Samsung успешно решает эту проблему, отмечают эксперты. При этом они напоминают, что после обновления One UI телефоны Galaxy могут показывать повышенный расход заряда батареи в течение нескольких дней. Это происходит, когда система переиндексирует файлы, обновляет приложения и повторно оптимизирует фоновые процессы.

Android также нужно время, чтобы заново изучить шаблоны использования для более эффективного управления питанием. Производительность и срок службы батареи обычно стабилизируются в течение 2–5 дней.

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано как раз с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками