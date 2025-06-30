Люди стверджують, що оновлення поліпшило батарею телефону на 400%: як таке можливо

Зазвичай оновлення або ніяк не працюють на старих телефонах, або навіть скорочують термін служби батареї. Наприклад, багато хто скаржився на це після отримання One UI 7 на базі Android 15. Але, схоже, можливий і протилежний ефект — оновлення може "реанімувати" батарею.

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Деякі користувачі смартфонів Galaxy S24 і Galaxy Z Fold 5 кажуть, що термін служби батареї на їхніх телефонах покращився після оновлення безпеки, що вийшло в червні цього року, пише phonearena.com. Один із власників Galaxy Z Fold 5 навіть запевняє, що час роботи батареї покращився на 400%. Інші називають менш фантастичні цифри — але теж повідомляють про помітне поліпшення роботи акумулятора.

Оновлення безпеки було випущено раніше цього місяця. Не всі стали отримувати його одночасно, зазначає видання, — наприклад, для міжнародної моделі Galaxy S24 оновлення стало доступним два тижні тому, а для американської — лише один тиждень. Зазвичай оновлення безпеки спрямовані на виправлення вразливостей та інших помилок, але інколи вони справді можуть покращити загальну плавність роботи телефону або навіть його енергоефективність. Щоправда, повідомлення про поліпшення часу роботи батареї все-таки не мають масового характеру.

Офіційний реліз великого оновлення One UI 7 кілька разів відкладався і переносився, і, коли воно нарешті з'явилося, деякі зіткнулися зі зменшенням терміну служби батареї свого телефону.

На тлі появи нових повідомлень про поліпшення ситуації з акумулятором можна говорити про те, що компанія Samsung успішно вирішує цю проблему, зазначають експерти. При цьому вони нагадують, що після оновлення One UI телефони Galaxy можуть показувати підвищену витрату заряду батареї протягом кількох днів. Це відбувається, коли система переіндексує файли, оновлює додатки та повторно оптимізує фонові процеси.

Android також потрібен час, щоб заново вивчити шаблони використання для більш ефективного управління живленням. Продуктивність і термін служби батареї зазвичай стабілізуються протягом 2-5 днів.

Раніше стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано саме з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.

Також Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями