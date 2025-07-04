Samsung сильно "прокачала" старі телевізори: як можна поліпшити їхню роботу

Samsung випускає для своїх старих телевізорів оновлення операційної системи Tizen 9.0 до версії 21060.0, яке містить багато поліпшень.

Related video

Наразі, схоже, що оновлення отримають здебільшого телевізори 2024 року, розташовані в Європі, але найближчими днями воно має поширитися по всьому світу і на старіші моделі. Про це повідомляє видання Tom's Guide.

Як оновити телевізор Samsung

Нова версія Tizen OS вже працює на лінійці телевізорів 2025 року. Завдяки семирічному плану оновлення ОС Samsung, всі оновлення платформи Tizen повинні з'явитися на попередніх моделях, випущених сім років тому, але пріоритет у пристроїв 2024 року випуску.

Нова версія ОС має автоматично встановитися на певних моделях, але іноді цього не відбувається. Щоб перевірити наявність оновлень вручну, потрібно перейти в "Налаштування", потім вибрати "Усі налаштування" і "Підтримка". У верхній частині цього розділу є опція "Оновлення ПЗ", яка дасть змогу оновитися до нової прошивки, якщо вона доступна в регіоні.

Якщо навіть ручні маніпуляції не спрацювали, то, найімовірніше, телевізор випущено до 2024 року і він може отримати оновлення пізніше. Наприклад, телевізори Samsung 2023 року було оновлено до версії Tizen OS 2024 року (версія 8.0) у жовтні 2024 року, тому може минути трохи більше часу, перш ніж справа дійде до старіших моделей.

Телевізори Samsung, які отримають оновлення Tizen:

Samsung S95D OLED

Samsung S90D OLED

Samsung S85D OLED

Samsung QN900D 8K Mini-LED

Samsung QN800D 8K Mini-LED

Samsung QN95D Mini-LED

Samsung QN90D Mini-LED

Samsung QN85D Mini-LED

Samsung Q80D QLED

Samsung Q70D QLED

Samsung Q60D QLED

Samsung The Frame (2024)

Що дає оновлення Tizen

Прошивки Tizen 9.0 21060.0 вже показала свої переваги на нових телевізорах Samsung 2025 року, зокрема приємну зміну дизайну і кілька налаштувань у меню.

Ключова зміна — своєрідний зум, який підтягує всю основну інформацію ближче до екрана. Це робить "Продовжити перегляд", закріплені додатки і навіть рекламний банер трохи більшими на головному екрані, що надає інтерфейсу акуратнішого вигляду.

У меню налаштувань з'явилася можливість змінити розмір меню на свій смак, а також налаштувати його прозорість, щоб не упустити всі дії, які відбуваються під час виконання швидких налаштувань. CryptoCore та інші оновлення безпеки також присутні в Tizen 9.0.

Огляд Tizen 9.0

Раніше експерт обрав найкращий OLED-телевізор 2025 року. Він порівняв флагманські моделі від найбільших виробників: LG G5, Samsung S95F і Sony Bravia 8 II.

Нещодавно стало відомо про поліпшення батареї смартфонів Samsung після оновлення One UI 7 на базі Android 15. За словами користувачів, час автономної роботи збільшився на 400%.