Пользователи назвали лучший Android-смартфон июня 2025 года: и это не Xiaomi (фото)

Смартфон Huawei Mate 70 Pro+ получил от пользователей рейтинг в 98% по результатам голосования, а Samsung Galaxy S24+ и вовсе оказался на девятом месте.

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Китайский бенчмарк Antutu ежемесячно собирает статистику касательно пользовательского опыта смартфонами. Люди голосуют в специальном приложении, определяя, какой гаджет, по их мнению, стал лучшим, передает antutu.com.

Данные собирались в период с 1 по 30 июня 2025 года.

Первое место: Huawei Mate 70 Pro+

Рейтинг: 98,51%

Помимо производительности, это поколение Mate 70 Pro+ является наилучшей по сравнению с последними тремя поколениями Mate. Явных недостатков пользователи не обнаружили, говорится в материале.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro+ Фото: Huawei

Второе место: Xiaomi 15S Pro

Рейтинг: 97,42%

Как первый мобильный телефон, оснащенный фирменным чипсетом Xuanjie O1, Xiaomi 15S Pro оправдал ожидания пользователей. Он обладает надежной производительностью и стабильностью, пишут авторы.

Смартфон Xiaomi 15S Pro Фото: radargit.com

Третье место: Honor Magic 6 Ultimate Edition

Рейтинг: 97,36%

Хотя это модель предыдущего поколения, Honor Magic 6 Ultimate Edition, она до сих пор привлекает покупателей. За исключением процессора, ее другие конфигурации по-прежнему первоклассные, а внешний вид уникален и очень узнаваем, подчеркивают авторы материала.

Смартфон Honor Magic 6 Фото: Honor

Остальные места в рейтинге распределились таким образом:

4-е место — REDMI K80 Extreme Edition — 96,82%

5-е место — Xiaomi 15 Ultra — 96,53%

6-е — Huawei Mate 70 Pro — 96,00%

7-е — vivo X200 Ultra — 95,88%

8-е — OPPO Find X8 Ultra — 94,55%

9-е — Samsung Galaxy S24+ — 94,34%

10-е — vivo X Fold3 Pro — 93,93%.

Ранее мы писали про 5 недорогих и производительных моделей марки Poco. В рейтинг попали смартфоны китайского производства стоимостью от 7500 грн, а именно: Poco M7 Pro 5G, Poco X7 Pro, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco M6 Pro.

Также сообщали, что популярные смартфоны получат обновление для батареи. На следующей неделе выйдет обновление для серии популярного Android-смартфона, которое заметно понизит выносливость его аккумулятора.