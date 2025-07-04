Користувачі назвали найкращий Android-смартфон червня 2025 року: і це не Xiaomi (фото)

Смартфон Huawei Mate 70 Pro+ отримав від користувачів рейтинг у 98% за результатами голосування, а Samsung Galaxy S24+ і зовсім опинився на дев'ятому місці.

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Китайський бенчмарк Antutu щомісяця збирає статистику щодо користувацького досвіду смартфонами. Люди голосують у спеціальному додатку, визначаючи, який гаджет, на їхню думку, став найкращим, передає antutu.com.

Дані збирали в період з 1 по 30 червня 2025 року.

Перше місце: Huawei Mate 70 Pro+

Рейтинг: 98,51%

Крім продуктивності, це покоління Mate 70 Pro+ є найкращим порівняно з останніми трьома поколіннями Mate. Явних недоліків користувачі не виявили, йдеться в матеріалі.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro+ Фото: Huawei

Друге місце: Xiaomi 15S Pro

Рейтинг: 97,42%

Як перший мобільний телефон, оснащений фірмовим чипсетом Xuanjie O1, Xiaomi 15S Pro виправдав очікування користувачів. Він має надійну продуктивність і стабільність, пишуть автори.

Смартфон Xiaomi 15S Pro Фото: radargit.com

Третє місце: Honor Magic 6 Ultimate Edition

Рейтинг: 97,36%

Хоча це модель попереднього покоління, Honor Magic 6 Ultimate Edition, вона досі приваблює покупців. За винятком процесора, її інші конфігурації, як і раніше, першокласні, а зовнішній вигляд унікальний і дуже впізнаваний, підкреслюють автори матеріалу.

Смартфон Honor Magic 6 Фото: Honor

Решта місць у рейтингу розподілилися таким чином:

4-е місце — REDMI K80 Extreme Edition — 96,82%

5-те місце — Xiaomi 15 Ultra — 96,53%

6-те — Huawei Mate 70 Pro — 96,00%

7-ме — vivo X200 Ultra — 95,88%

8-ме — OPPO Find X8 Ultra — 94,55%

9-те — Samsung Galaxy S24+ — 94,34%

10-те — vivo X Fold3 Pro — 93,93%.

Раніше ми писали про 5 недорогих і продуктивних моделей марки Poco. До рейтингу потрапили смартфони китайського виробництва вартістю від 7500 грн, а саме: Poco M7 Pro 5G, Poco X7 Pro, Poco F7 Pro, Poco F6 Pro, Poco M6 Pro.

Також повідомляли, що популярні смартфони отримають оновлення для батареї. Наступного тижня вийде оновлення для серії популярного Android-смартфона, яке помітно знизить витривалість його акумулятора.