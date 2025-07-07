В РФ создали БПЛА из сбитых украинских дронов: как его будут использовать (видео)

В Российской Федерации заявили о создании дешевого беспилотного летательного аппарата для перехвата дронов. Свою разработку россияне назвали "Дилдолет".

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Большинство электронных компонентов новый вражеский БПЛА якобы получил от сбитых украинских беспилотников, утверждает российское интернет-издание Mash. Поврежденные лопасти, корпусные детали и другие детали были скопированы на 3D-принтере.

Испытания дрона "Дилдолет"

Как отмечает один из разработчиков, идея такого беспилотника возникла на фоне нехватки БПЛА-перехватчиков из-за высокой стоимости. По его словам, на реализацию задуманного ушло около недели.

Российские инженеры отметили, что создание такого БПЛА с нуля стоило бы около 20-40 тысяч рублей. Между тем заявленная стоимость БПЛА "Дилдолет" — 1,5 тысячи рублей.

По данным издания, в ближайшее время разработчики планируют доработать систему наведения, модернизируя наработки ВСУ. Также сообщается о намерении изготовить еще одну партию дронов.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины высокоточный ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D от компании "Украинская бронетехника".

Фокус также писал о том, что украинский дрон "Бобер", который используется для ударов по тылу РФ, получил улучшения — тепловизионные камеры, антенны спутниковой связи и возможность взлета с катапульты.