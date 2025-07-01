Украинский "Бобер" стал еще опаснее: в ГУР показали работу улучшенного БПЛА (видео)
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) поразили дронами UJ-26 «Бобер» российский ЗРПК "Панцирь-С1" вместе с экипажем, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ", а также российский истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.
Дроны "Бобер", которые использовались в этой атаке, получили определенные улучшения. Речь идет о тепловизионных камерах, антеннах спутниковой связи и возможности взлета с катапульты, отметили эксперты портала Defence Express.
На видео можно увидеть, как "Бобер" запускается с катапульты. Ранее этот БПЛА имел шасси, поэтому для взлета ему требовалась ровная площадка. Катапульта делает возможным запуск с любого места и поверхности.Важно
Тепловизионная камера и антенна спутниковой связи позволяет оператору управлять беспилотником в реальном времени. Это дает возможность поражать цели в движении и объекты с заранее неизвестными координатами.
Как отмечают эксперты, ранее "Бобер" имел больше общего с дронами "Шахед", однако после модификации, по своей концепции он стал больше похож на российский "Ланцет" или другие барражирующие боеприпасы.
Напомним, эксперты также обратили внимание на изменения в дронах "Лютый", атаковавших предприятие Ижевский электромеханический завод "Купол".
В свою очередь россияне модифицировали ударные беспилотные аппараты "Шахед", сделав их устойчивее и опаснее.