Український "Бобер" став ще небезпечнішим: у ГУР показали роботу поліпшеного БПЛА (відео)

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) вразили дронами UJ-26 "Бобер" російський ЗРПК "Панцир-С1" разом з екіпажем, РЛС "Ніобій-СВ", берегову РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а також російський винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

Related video

Дрони "Бобер", які використовувалися в цій атаці, отримали певні поліпшення. Йдеться про тепловізійні камери, антени супутникового зв'язку та можливість зльоту з катапульти, зазначили експерти порталу Defence Express.

Робота поліпшеного БПЛА "Бобер"

На відео можна побачити, як "Бобер" запускається з катапульти. Раніше цей БПЛА мав шасі, тому для зльоту йому був потрібен рівний майданчик. Катапульта уможливлює запуск з будь-якого місця і поверхні.

Важливо

Удар по супутниковому інтернету ЗС РФ: як українські БПЛА знищують зв'язок ворога (фото)

Тепловізійна камера й антена супутникового зв'язку дає змогу оператору керувати безпілотником у реальному часі. Це дає можливість вражати цілі в русі та об'єкти із заздалегідь невідомими координатами.

Як зазначають експерти, раніше "Бобер" мав більше спільного з дронамі "Шахед", однак після модифікації, за своєю концепцією він став більше схожий на російський "Ланцет" або інші баражувальні боєприпаси.

Нагадаємо, експерти також звернули увагу на зміни в дронах "Лютий", які атакували підприємство Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Своєю чергою росіяни модифікували ударні безпілотні апарати "Шахед", зробивши їх стійкішими і небезпечнішими.