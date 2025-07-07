У РФ створили БПЛА зі збитих українських дронів: як його будуть використовувати (відео)

В Російській Федерації заявили про створення дешевого безпілотного літального апарату для перехоплення дронів. Свою розробку росіяни назвали «Дилдолет».

Related video

Більшість електронних компонентів новий ворожий БПЛА нібито отримав від збитих українських безпілотників, стверджує російське інтернет-видання Mash. Пошкоджені лопаті, корпусні деталі та інші деталі були скопійовані на 3D-принтері.

Випробування дрона "Дилдолет"

Як зазначає один із розробників, ідея такого безпілотника виникла на фоні нестачі БПЛА-перехоплювачів через високу вартість. За його словами, на реалізацію задуманого пішло близько тижня.

Російські інженери наголосили, що створення такого БПЛА з нуля коштувало б близько 20-40 тисяч рублів. Тим часом заявлена вартість БПЛА "Дилдолет" — 1,5 тисячі рублів.

За даними видання, найближчим часом розробники планують доробити систему наведення, модернізуючи напрацювання ЗСУ. Також повідомляється про намір виготовити ще одну партію дронів.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних Силах України високоточний ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D від компанії "Українська бронетехніка".

Фокус також писав про те, що український дрон "Бобер", який використовується для ударів по тилу РФ, отримав поліпшення – тепловізійні камери, антени супутникового зв'язку та можливість зльоту з катапульти.