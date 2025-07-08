Производит антенны для "Шахедов": как выглядит "ВНИИР-Прогресс" после прилета БПЛА (фото)
В сети появились спутниковые снимки нового цеха АО "ВНИИР-Прогресс" в Российской Федерации после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов "Лютый".
Цех "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах производит адаптивные антенные решетки "Комета", которые используются в "Шахедах". На опубликованных фото можно заметить повреждения крыши здания, отмечает Telegram-канал Dnipro Osint (Тыква).
"Дрон пробил крышу цеха", — отметили авторы.
Удар по "ВНИИР-Прогресс": что известно
В ночь на 5 июля ударные дроны "Лютый" атаковали производственный цех предприятия "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, Чувашская Республика РФ. В результате попадания в цех, где изготавливаются электронные компоненты, начался пожар.
Это предприятие входит в состав объединения "АБС Электро" и считается ключевым производителем антенн серии "Комета". Эти устройства применяются в российских ударных БПЛА, включая дроны-камикадзе "Шахед", а также в ракетах "Искандер-М" и "Калибр".
Кроме того, завод выпускает ГНСС-приемники для систем навигации GLONASS, GPS и Galileo, а также программно-аппаратные комплексы для судостроения и энергетики. В перечень продукции входят SCADA-системы, программируемые электроприводы, SDR-радиокомплексы, электронные модули и компоненты интегральной микроэлектроники (СБИС).
Напомним, ранее в сети также появились спутниковые снимки последствий удара по военному аэродрому "Кировское". Фото подтвердили повреждения трех вертолетов и зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".