Виробляє антени для "Шахедів": як виглядає "ВНИИР-Прогресс" після прильоту БПЛА (фото)

В мережі з'явилися супутникові знімки нового цеху АТ «ВНИИР-Прогресс» в Російській Федерації після атаки українських безпілотних літальних апаратів «Лютий».

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Цех "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", які використовуються у "Шахедах". На опублікованих фото можна помітити пошкодження даху будівлі, зазначає Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

ВНИИР-Прогресс до атаки БПЛА Фото: Dnipro Osint ВНИИР-Прогресс після атаки БПЛА Фото: Dnipro Osint

"Дрон пробив дах цеху", — зазначили автори.

Удар по "ВНИИР-Прогресс": що відомо

У ніч на 5 липня ударні дрони "Лютий" атакували виробничий цех підприємства "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, Чуваська Республіка РФ. Унаслідок влучання в цех, де виготовляють електронні компоненти, почалася пожежа.

Пожежа на території "ВНИИР-Прогресс"

Це підприємство входить до складу об'єднання "АБС Електро" і вважається ключовим виробником антен серії "Комета". Ці пристрої застосовуються в російських ударних БПЛА, включно з дронами-камікадзе "Шахед", а також у ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".

Окрім того, завод випускає ГНСС-приймачі для систем навігації GLONASS, GPS і Galileo, а також програмно-апаратні комплекси для суднобудування та енергетики. До переліку продукції входять SCADA-системи, програмовані електроприводи, SDR-радіокомплекси, електронні модулі та компоненти інтегральної мікроелектроніки (СБИС).

Нагадаємо, раніше в мережі також з’явилися супутникові знімки наслідків удару по військовому аеродрому "Кіровське". Фото підтвердили пошкодження трьох гелікоптерів та зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцирь-С1".