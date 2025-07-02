Уражені гелікоптери та "Панцирь-С1": з'явилися супутникові знімки аеродрому в Криму

Супутникові фото підтвердили пошкодження трьох гелікоптерів та зенітного гарматно-ракетного комплексу (ЗГРК) «Панцирь-С1» на території аеродрому «Кіровське» в окупованому Криму.

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Знімки наслідків удару по військовому аеродрому "Кіровське" опублікував Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Аеродром "Кіровське" Фото: Dnipro Osint Аеродром "Кіровське" Фото: Dnipro Osint Аеродром "Кіровське" Фото: Dnipro Osint Аеродром "Кіровське" Фото: Dnipro Osint

На оприлюднених фото можна помітити сліди від ураження трьох гелікоптерів. Поблизу ЗГРК "Панцирь-С1" також є сліди пожежі, що може свідчити про його пошкодження.

Атака на аеродром "Кіровське": що відомо

У ніч з 27 на 28 червня Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в Криму. Атака була спрямована на місця дислокації ворожої авіації, засоби протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, розвідувальні та ударні БПЛА.

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За даними відомства, унаслідок спецоперації було знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28 і самохідний ЗГРК "Панцирь-С1". Вторинна детонація відбувалась всю ніч.

"Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ також уразили чотири російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка".