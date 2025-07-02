Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Уражені гелікоптери та "Панцирь-С1": з'явилися супутникові знімки аеродрому в Криму

Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Аеродром "Кіровське" | Фото: Dnipro Osint

Супутникові фото підтвердили пошкодження трьох гелікоптерів та зенітного гарматно-ракетного комплексу (ЗГРК) «Панцирь-С1» на території аеродрому «Кіровське» в окупованому Криму.

Related video

Знімки наслідків удару по військовому аеродрому "Кіровське" опублікував Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Аеродром "Кіровське"
Фото: Dnipro Osint
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Аеродром "Кіровське"
Фото: Dnipro Osint
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Аеродром "Кіровське"
Фото: Dnipro Osint
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Аеродром "Кіровське"
Фото: Dnipro Osint
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Наслідки удару по аеродрому Кіровське
Наслідки удару по аеродрому Кіровське

На оприлюднених фото можна помітити сліди від ураження трьох гелікоптерів. Поблизу ЗГРК "Панцирь-С1" також є сліди пожежі, що може свідчити про його пошкодження.

Атака на аеродром "Кіровське": що відомо

У ніч з 27 на 28 червня Служба безпеки України (СБУ) завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в Криму. Атака була спрямована на місця дислокації ворожої авіації, засоби протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, розвідувальні та ударні БПЛА.

Важливо
Український "Бобер" став ще небезпечнішим: у ГУР показали роботу поліпшеного БПЛА (відео)

За даними відомства, унаслідок спецоперації було знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28 і самохідний ЗГРК "Панцирь-С1". Вторинна детонація відбувалась всю ніч.

"Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ також уразили чотири російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка".