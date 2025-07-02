Поражены вертолеты и "Панцирь-С1": появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму
Спутниковые фото подтвердили повреждения трех вертолетов и зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗГРК) "Панцирь-С1" на территории аэродрома "Кировское" в оккупированном Крыму.
Снимки последствий удара по военному аэродрому "Кировское" опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).
На обнародованных фото можно заметить следы от поражения трех вертолетов. Вблизи ЗГРК "Панцирь-С1" также есть следы пожара, что может свидетельствовать о его повреждении.
Атака на аэродром "Кировское": что известно
В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в Крыму. Атака была направлена на места дислокации вражеской авиации, средства противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, разведывательные и ударные БПЛА.Важно
По данным ведомства, в результате спецоперации были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и самоходный ЗГРК "Панцирь-С1". Вторичная детонация происходила всю ночь.
"Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — отметили в СБУ.
Напомним, в ночь на 27 июня Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ также поразили четыре российских самолета Су-34 на аэродроме "Мариновка".