Поражены вертолеты и "Панцирь-С1": появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму

Спутниковые фото подтвердили повреждения трех вертолетов и зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗГРК) "Панцирь-С1" на территории аэродрома "Кировское" в оккупированном Крыму.

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Снимки последствий удара по военному аэродрому "Кировское" опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Аэродром "Кировское" Фото: Dnipro Osint Аэродром "Кировское" Фото: Dnipro Osint Аэродром "Кировское" Фото: Dnipro Osint Аэродром "Кировское" Фото: Dnipro Osint

На обнародованных фото можно заметить следы от поражения трех вертолетов. Вблизи ЗГРК "Панцирь-С1" также есть следы пожара, что может свидетельствовать о его повреждении.

Атака на аэродром "Кировское": что известно

В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в Крыму. Атака была направлена на места дислокации вражеской авиации, средства противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, разведывательные и ударные БПЛА.

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По данным ведомства, в результате спецоперации были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и самоходный ЗГРК "Панцирь-С1". Вторичная детонация происходила всю ночь.

"Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — отметили в СБУ.

Напомним, в ночь на 27 июня Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ также поразили четыре российских самолета Су-34 на аэродроме "Мариновка".