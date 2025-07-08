"Дрожали руки и ноги": дрон спас двух детей в экстремальной ситуации (видео)

Мужчина с помощью тяжелого дрона спас двух детей, которые оказались в ловушке посреди бурного потока воды. Инцидент произошел в коммуне Иа Ту, провинция Гиа Лай, Вьетнам.

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В ходе расследования было установлено, что дроном управлял 35-летний фермер Тран Ван Нгиа. Мужчина приобрел этот аппарат около двух месяцев назад для распыления пестицидов, пишет портал Techz.vn.

Дрон спас двух детей

Распыляя сельскохозяйственные химикаты в поле, Нгиа услышал громкий крик. Когда он выбежал посмотреть, то увидел детей, окруженных мутным ручьем, а также признаки подъема уровня воды. Мужчина решил применить дрон, потому что увидел, как местный житель прыгнул в воду, чтобы спасти детей, но вернулся на берег из-за сильного течения.

Фермер спас детей с помощью дрона Фото: Techz.vn

Фермер признался, что раньше никогда не использовал БПЛА для спасения людей, но на тот момент не было времени на размышления. Он побежал к машине, взял трос, привязал его к дрону, подлетел к детям и опустил трос. Поскольку дрон мог выдержать нагрузку лишь около 50 кг, детям пришлось переправляться по одному.

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"Когда я управлял самолетом, чтобы доставить первого ребенка на берег, у меня дрожали руки и ноги. Больше всего меня беспокоило то, что, двигаясь в воздухе, дети смотрели вниз на стремительную воду, паниковали и отпускали руки, или же, если что-то случится, это будет очень опасно. Для безопасности мне пришлось попросить кого-то рядом записать видео, чтобы в случае чего у меня были доказательства для сотрудничества с властями", — вспоминает Нгиа.

Напомним, в Одессе на пляж, где отдыхали множество горожан и гостей города, вынесло остатки "Шахеда", в частности крыло дрона.