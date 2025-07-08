"Тремтіли руки й ноги": дрон врятував двох дітей в екстремальній ситуації (відео)

Чоловік за допомогою важкого дрона врятував двох дітей, які опинилися в пастці посеред бурхливого потоку води. Інцидент трапився в комуні Іа Ту, провінція Гіа Лай, В’єтнам.

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Під час розслідування було встановлено, що дроном управляв 35-річний фермер Тран Ван Нгіа. Чоловік придбав цей апарат близько двох місяців тому для розпилення пестицидів, пише портал Techz.vn.

Дрон врятував двох дітей

Розпилюючи сільськогосподарські хімікати в полі, Нгіа почув гучний крик. Коли він вибіг подивитися, то побачив дітей, оточених каламутним струмком, а також ознаки підйому рівня води. Чоловік вирішив застосувати дрон, бо побачив, як місцевий житель стрибнув у воду, щоб врятувати дітей, але повернувся на берег через сильну течію.

Фермер врятував дітей за допомогою дрона Фото: Techz.vn

Фермер зізнався, що раніше ніколи не використовував БПЛА для порятунку людей, але на той момент не було часу на роздуми. Він побіг до машини, взяв трос, прив'язав його до дрона, підлетів до дітей і опустив трос. Оскільки дрон міг витримати навантаження лише близько 50 кг, дітям довелося переправлятись по одному.

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"Коли я керував літаком, щоб доставити першу дитину на берег, у мене тремтіли руки й ноги. Найбільше мене турбувало те, що, рухаючись у повітрі, діти дивилися вниз на стрімку воду, панікували та відпускали руки, або ж, якщо щось трапиться, це буде дуже небезпечно. Для безпеки мені довелося попросити когось поруч записати відео, щоб у разі чогось у мене були докази для співпраці з владою", – згадує Нгіа.

Нагадаємо, в Одесі на пляж, де відпочивали безліч городян і гостей міста, винесло залишки "Шахеда", зокрема крило дрона.