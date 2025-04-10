"Стрімко втрачав кров": в ЗСУ розповіли, як дрон врятував життя бійцю на передовій (відео)

Бійця 14-ї бригади Національної гвардії "Червона Калина" вдалось врятувати безпосередньо на лінії вогню за допомогою дрона, який доставив на українські позиції контейнер з кров'ю для переливання.

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Про це розповіла пресслужба бригади у Facebbok.

Українські військовослужбовці пояснили, що все сталось під час запеклого бою на Покровському напрямку. Боєць зазнав серйозного поранення, внаслідок чого "стрімко втрачав кров", а евакуація була неможливою через щільний ворожий вогонь. Тому єдиним шансом врятувати його життя було термінове переливання.

"Резервну кров доставили… дроном. З тилу, де була мобільна медична точка, медики підготували контейнер із кров’ю, надійно закріпили його, і дроном відправили просто на лінію вогню. Кров успішно скинули просто до укриття, де перебували побратими пораненого", — йдеться у повідомленні.

Побратими пораненого бійця під керівництвом хірурга по відеозв’язку провели переливання.

"Бійця вдалося стабілізувати й пізніше евакуювати в госпіталь. Сьогодні його стан — стабільний", — наголосили у "Червоній Калині".

Нагадаємо, дніпровські медики врятували життя військовому, який з дротом в голові пройшов 8 кілометрів.

Фокус також писав про те, як критично важливий медичний комплект врятував життя українському бійцю після того, як він потрапив під мінометний вогонь.