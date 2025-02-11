Підготовка врятувала життя: боєць ЗСУ розповів, як вижив під мінометним обстрілом (фото)

За словами українського захисника, британська підготовка і спорядження врятували йому життя. Він переніс понад 10 операцій, осколки видаляли з шиї, хребта та ніг.

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Український захисник розповів, як критично важливий медичний комплект врятував йому життя після того, як він потрапив під мінометний вогонь. Про це пише Forces News.

30-річний Олександр Андрощук дістав серйозні поранення під час атаки в жовтні 2022 року, коли його патрульна група потрапила під російський вогонь.

За кілька миттєвостей після того, як на його позицію впали мінометні бомби, він наклав на праву ногу переданий британцями турнікет, що не дало спливти кров'ю. Зараз, два роки потому, Олександр представляє Україну на "Іграх нескорених-2025" року в Канаді. Колишній солдат розповів, як медичний набір врятував йому життя того дня.

"Переді мною впав мінометний снаряд. Це було схоже на білий екран перед очима, і мені здалося, що я лечу, — сказав він. — Я зрозумів, що нога знаходиться не на тому місці, тому зняв джгут, щоб зупинити кровотечу".

30-річний Олександр Андрощук

Олександр був на навчаннях у Великій Британії в серпні 2022 року в рамках операції Interflex, під час якої понад 60 000 українців пройшли підготовку життєво важливим навичкам піхоти — основам бойової та польової медицини.

"Після обстрілу мені зробили понад 10 операцій. Хірурги видалили осколки з шиї, хребта та ніг. Їм вдалося врятувати мою ногу", — згадував Олександр подію дворічної давнини.

Він додав, що був радий повернутися в армію під час війни, оскільки раніше служив у молодому віці. На запитання про те, як він прийшов до участі в Invictus Games, Олександр висловив подяку своїй дружині за те, що надихнула на цей крок.

"Я забув, як я почувався раніше. Тепер я почуваюся краще з кожним днем, — сказав він. — Я бачив попередні ігри в Дюссельдорфі та пошкодував, що не можу взяти участь. Моя дружина змусила мене зареєструватися. Це дивовижне місце і дивовижні люди". Олександр вважає, що шлях до перемоги України лежить через міжнародну підтримку.

"Я сподіваюся, що ми на фінішній прямій війни, [але] маю певні сумніви, оскільки в нас справді сильний ворог із великими ресурсами. Єдиний спосіб, яким ми можемо перемогти їх, — це об'єднатися з рештою світу", — зазначив він.

Ігри нескорених-2025 відбудуться в містах Ванкувер і Вістлер у канадській провінції Британська Колумбія. Це будуть перші подібні змагання, які включатимуть і зимові види спорту відтоді, як 2014 року їхнім співзасновником став принц Гаррі.

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Також повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів про ремонт САУ "Богдану" на передовій.