Подготовка спасла жизнь: боец ВСУ рассказал, как выжил под минометным обстрелом (фото)

По словам украинского защитника, британская подготовка и снаряжение спасли ему жизнь. Он перенес более 10 операций, осколки удаляли из шеи, позвоночника и ног.

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Украинский защитник рассказал, как критически важный медицинский комплект спас ему жизнь после того, как он попал под минометный огонь. Об этом пишет Forces News.

30-летний Александр Андрощук получил серьезные ранения во время атаки в октябре 2022 года, когда его патрульная группа попала под российский огонь.

Через несколько мгновений после того, как на его позицию упали минометные бомбы, он наложил на правую ногу переданный британцами турникет, что не дало истечь кровью. Сейчас, два года спустя, Александр представляет Украину на "Играх непокоренных-2025" года в Канаде. Бывший солдат рассказал, как медицинский набор спас ему жизнь в тот день.

"Передо мной упал минометный снаряд. Это было похоже на белый экран перед глазами, и мне показалось, что я лечу, — сказал он. — Я понял, что нога находится не на том месте, поэтому снял жгут, чтобы остановить кровотечение".

30-летний Александр Андрощук

Александр был на учениях в Великобритании в августе 2022 года в рамках операции Interflex, в ходе которой более 60 000 украинцев прошли подготовку жизненно важным навыкам пехоты — основам боевой и полевой медицины.

"После обстрела мне сделали более 10 операций. Хирурги удалили осколки из шеи, позвоночника и ног. Им удалось спасти мою ногу", — вспоминал Александр событие двухлетней давности.

Он добавил, что был рад вернуться в армию во время войны, поскольку ранее служил в молодом возрасте. На вопрос о том, как он пришел к участию в Invictus Games, Александр выразил благодарность своей жене за то, что вдохновила на этот шаг.

"Я забыл, как я себя чувствовал раньше. Теперь я чувствую себя лучше с каждым днем, — сказал он. — Я видел предыдущие игры в Дюссельдорфе и пожалел, что не могу принять участие. Моя жена заставила меня зарегистрироваться. Это удивительное место и удивительные люди".

Александр считает, что путь к победе Украины лежит через международную поддержку.

"Я надеюсь, что мы на финишной прямой войны, [но] у меня есть некоторые сомнения, поскольку у нас действительно сильный враг с большими ресурсами. Единственный способ, которым мы можем победить их, — это объединиться с остальным миром", — отметил он.

Игры непокоренных-2025 состоятся в городах Ванкувер и Уистлер в канадской провинции Британская Колумбия. Это будут первые подобные соревнования, которые будут включать и зимние виды спорта с тех пор, как в 2014 году их соучредителем стал принц Гарри.

Напомним, что 11 февраля боец ВСУ заявил, что спецконтракты для молодежи несправедливы, назвав их "историей о популизме".

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал о ремонте САУ "Богдану" на передовой.