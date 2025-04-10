"Стремительно терял кровь": в ВСУ рассказали, как дрон спас жизнь бойцу на передовой (видео)

Бойца 14-й бригады Национальной гвардии "Червона Калина" удалось спасти непосредственно на линии огня с помощью дрона, который доставил на украинские позиции контейнер с кровью для переливания.

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Об этом рассказала пресс-служба бригады в Facebbok.

Украинские военнослужащие объяснили, что все произошло во время ожесточенного боя на Покровском направлении. Боец получил серьезное ранение, в результате чего "стремительно терял кровь", а эвакуация была невозможной из-за плотного вражеского огня. Поэтому единственным шансом спасти его жизнь было срочное переливание.

"Резервную кровь доставили... дроном. Из тыла, где была мобильная медицинская точка, медики подготовили контейнер с кровью, надежно закрепили его, и дроном отправили прямо на линию огня. Кровь успешно сбросили прямо в укрытие, где находились собратья раненого", — говорится в сообщении.

Побратимы раненого бойца под руководством хирурга по видеосвязи провели переливание.

"Бойца удалось стабилизировать и позже эвакуировать в госпиталь. Сегодня его состояние — стабильное", — отметили в "Червоной Калине".

Напомним, днепровские медики спасли жизнь военному, который с проволокой в голове прошел 8 километров.

Фокус также писал о том, как критически важный медицинский комплект спас жизнь украинскому бойцу после того, как он попал под минометный огонь.