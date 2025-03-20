С проволокой в голове прошел 8 километров: днепровские медики спасли жизнь военному (видео)

10-сантиметровый кусок металла прошел сквозь челюсть в мозг и застрял в сантиметре от сонной артерии. Из-за ранения мужчина потерял зрение на правый глаз.

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Военный по имени Валерий получил ранение в результате сброса вражеской мины, в результате чего в голове его мужа застрял 10-сантиметровый провод. Врачи в Днепре смогли мужчину прооперировать и достали прут. Об этом сообщает "Суспільне. Днепр".

"120 мина прилетела прямо в крышу, и крышей привалило нас всех. Один 200, три 300. Меня вообще вытащили в последние секунды", — рассказал защитник.

Вылезти из-под завалов разбитого дома ему помогли собратья. Он сразу почувствовал боль, однако не понимал, что в голове застрял осколок.

Втроем раненые бойцы пошли на наблюдательный пост. Мужчина прошел с проволокой в голове 8 км. С поста парамедики перевезли военных на стабпункт, где у Валерия в голове обнаружили металлический предмет.

По словам заведующего центра церебральной нейрохирургии медучреждения Днепропетровщины, военного повторно осмотрели. 10-сантиметровый кусок металла прошел сквозь челюсть в мозг и застрял в сантиметре от сонной артерии. Медик отметил, что с таким случаем он встречается впервые.

"Он зашел под кожу, маленькая такая рана возле нижней челюсти, его не видно было наружу, чтобы его можно было чем-то подхватить. Он зашел в мозг... торчал непосредственно в самом мозге, который травмировался концом этого металлического прута", — сказал нейрохирург.

Было принято решение достать обломок. Операция длилась почти пять часов.

Из-за ранения, по словам врача, военный потерял зрение на правый глаз. Еще несколько дней он пробудет в медучреждении, потом будет лечиться в родном Кременчуге.

Напомним, что в феврале 2024 года Министерство обороны Украины запустило программу "Контракт 18-24" — добровольную инициативу для украинских граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая предусматривает службу в Силах обороны на срок один год. Позже ведомство предоставило пошаговый алгоритм привлечения на военную службу, а также разъяснило некоторые детали.

Добавим, что действующим законодательством предусмотрено денежное обеспечение военнослужащих ВСУ. Оно зависит от места службы и выполняемых задач.