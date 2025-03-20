З дротом в голові пройшов 8 кілометрів: дніпровські медики врятували життя військовому (відео)

10-сантиметровий шматок металу пройшов крізь щелепу у мозок і застряг у сантиметрі від сонної артерії. Через поранення чоловік втратив зір на праве око.

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Військовий на ім'я Валерій отримав поранення внаслідок скиду ворожої міни, в результаті чого в голові чоловіка застряг 10-сантиметровий дріт. Лікарі в Дніпрі змогли чоловіка прооперувати та дістали прут. Про це повідомляє "Суспільне. Дніпро".

"120 міна прилетіла прямо в дах, і дахом привалило нас всіх. Один 200, три 300. Мене взагалі витягнули в останні секунди", — розповів захисник.

Вилізти з-під завалів розтрощеного дому йому допомогли побратими. Він одразу відчув біль, проте не розумів, що в голові застряг уламок.

Утрьох поранені бійці пішли на спостережний пост. Чоловік пройшов з дротом в голові 8 км. З посту парамедики перевезли військових на стабпункт, де у Валерія в голові виявили металевий предмет.

За словами завідувача центру церебральної нейрохірургії медзакладу Дніпропетровщини, військового повторно оглянули. 10-сантиметровий шматок металу пройшов крізь щелепу у мозок і застряг у сантиметрі від сонної артерії. Медик зазначив, що з таким випадком він зустрічається вперше.

"Він зайшов під шкіру, маленька така рана біля нижньої щелепи, його не видно було назовні, аби його можна було чимось підхопити. Він зайшов у мозок… стирчав безпосередньо в самому мозку, який травмувався кінцем цього металевого прута", — сказав нейрохірург.

Було ухвалено рішення дістати уламок. Операція тривала майже п'ять годин.

Через поранення, за словами лікаря, військовий втратив зір на праве око. Ще кілька днів він пробуде у медзакладі, потім лікуватиметься у рідному Кременчуці.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Міністерство оборони України запустило програму "Контракт 18–24" — добровільну ініціативу для українських громадян у віці від 18 до 24 років, яка передбачає службу в Силах оборони на термін один рік. Пізніше відомство надало покроковий алгоритм залучення на військову службу, а також роз'яснило деякі деталі.

Додамо, що чинним законодавством передбачене грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Воно залежить від місця служби та виконуваних завдань.