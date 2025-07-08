Как найти в Google все, что нужно: 5 скрытых функций, о которых не знают пользователи

Поиск Google – одно из самых простых и привычных действий для пользователей. Правда, монополия Google уже не так очевидна, а между тем, у знакомого поисковика есть довольно функций, которые действительно хороши, но не очень известны.

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Речь не о том, чтобы тормозить прогресс и отключать ИИ, уточняет slashgear.com. Издание составило собственный топ-5 полезных функций Google, которым уделяется незаслуженно мало внимания.

Команды для уточнения результатов

Лучший способ улучшить поиск Google — это точно указать, какие результаты поиска вы ждете. Если вы ищете результаты только с определенного сайта, введите site:(URL-адрес сайта), а затем свой поисковый запрос.

Если вы хотите точное совпадение для вашего запроса, заключите его в кавычки. А знак минуса перед словом исключает любые результаты, содержащие его.

Если у вас есть только часть информации по запросу (например, ищете человека, но не помните его полное имя), то вы можете заменить неизвестное слово звездочкой, и Google сам заполнит пробелы.

Обратный поиск изображений

Такой обратный поиск — это когда вы вставляете изображение, а поисковая система ищет его в обратном порядке, находя его в любом другом месте, где оно появляется в интернете. Это особенно полезно, если вы хотите узнать, где или кем оно было впервые опубликовано.

Для того чтобы использовать такой поиск, в строке поиска Google нажмите на значок камеры. Вы получите всплывающее окно, чтобы либо вставить ссылку на изображение, либо загрузить его напрямую. Сначала Google вытащит все изображения, которые он сможет найти и которые похожи на оригинал, но он может найти и самую раннюю известную публикацию изображения.

Еще лучше, если вы обрежете изображение до определенной части и заставите Google искать только эту часть.

Отслеживание рейсов

Тут пригодится функция Google Flights. Просто введите код вашего рейса, и больше не нужно никаких дополнительных параметров: всплывающий инструмент отслеживания позволит проверить все — время вылета, терминал, выход на посадку и продолжительность полета.

Все это будет дополнено полезной информацией о самом аэропорте.

Оповещения по ключевым словам

Довольно утомительно выполнять один и тот же поиск изо дня в день, пытаясь быть в курсе событий. Вместо этого вы можете использовать оповещения по ключевым словам.

Перейдите на google.com/alerts, введите ключевое слово, и вы увидите все новейшие результаты. Разверните раздел параметров и запрограммируйте, какие именно параметры должны быть соблюдены, прежде чем Google уведомит вас о ключевом слове. Вы можете выбрать, как часто получать оповещения, какие источники надо использовать, на каком языке и в каком регионе вы хотите получать эти уведомления и даже сколько результатов вы хотите получать за раз.

Временные рамки поиска

Еще одна полезная функция — это возможность найти информацию по времени ее публикации. Есть два способа сделать это.

Способ первый: нажмите на вкладку «Инструменты» под строкой поиска и измените «Любое время» на «Минувший час», «Минувшие сутки», «Минувшую неделю» и так далее. Можно выбрать и собственный диапазон.

Способ второй: тут понадобятся два новых параметра поисковой операции: "before:" и "after:". Добавьте дату (достаточно только года) и поисковик отфильтрует соответствующие результаты.

Ранее сообщалось, что у поисковика Google появился очень серьезный конкурент. Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – так как компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех на сайте chatgpt.com.

Также стало известно, какой браузер поставить на телефоне, если вы не любите Google Chrome. Интересно, что переставить браузер можно даже на такой закрытой системе, как iPhone,