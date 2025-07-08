Як знайти в Google усе, що потрібно: 5 прихованих функцій, про які не знають користувачі

Пошук Google — одна з найпростіших і звичних дій для користувачів. Щоправда, монополія Google вже не така очевидна, а тим часом, у знайомого пошуковика є доволі багато функцій, які справді хороші, але не дуже відомі.

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Мова не про те, щоб гальмувати прогрес і відключати ШІ, уточнює slashgear.com. Видання склало власний топ-5 корисних функцій Google, яким приділяється незаслужено мало уваги.

Команди для уточнення результатів

Найкращий спосіб поліпшити пошук Google — це точно вказати, на які результати пошуку ви чекаєте. Якщо ви шукаєте результати тільки з певного сайту, введіть site:(URL-адреса сайту), а потім свій пошуковий запит.

Якщо ви хочете точний збіг для вашого запиту, укладіть його в лапки. А знак мінуса перед словом виключає будь-які результати, що містять його.

Якщо у вас є тільки частина інформації за запитом (наприклад, шукаєте людину, але не пам'ятаєте її повне ім'я), то ви можете замінити невідоме слово зірочкою, і Google сам заповнить прогалини.

Зворотний пошук зображень

Такий зворотний пошук — це коли ви вставляєте зображення, а пошукова система шукає його в зворотному порядку, знаходячи його в будь-якому іншому місці, де воно з'являється в інтернеті. Це особливо корисно, якщо ви хочете дізнатися, де або ким воно було вперше опубліковано.

Для того щоб використовувати такий пошук, у рядку пошуку Google натисніть на значок камери. Ви отримаєте спливаюче вікно, щоб або вставити посилання на зображення, або завантажити його безпосередньо. Спочатку Google витягне всі зображення, які він зможе знайти і які схожі на оригінал, але він може знайти і найбільш ранню відому публікацію зображення.

Ще краще, якщо ви обріжете зображення до певної частини і змусите Google шукати тільки цю частину.

Відстеження рейсів

Тут у пригоді стане функція Google Flights. Просто введіть код вашого рейсу, і більше не потрібно ніяких додаткових параметрів: спливаючий інструмент відстеження дасть змогу перевірити все — час вильоту, термінал, вихід на посадку і тривалість польоту.

Усе це буде доповнено корисною інформацією про сам аеропорт.

Сповіщення за ключовими словами

Досить утомливо виконувати один і той самий пошук день у день, намагаючись бути в курсі подій. Замість цього ви можете використовувати сповіщення за ключовими словами.

Перейдіть на google.com/alerts, введіть ключове слово, і ви побачите всі новітні результати. Розгорніть розділ параметрів і запрограмуйте, яких саме параметрів слід дотримуватися, перш ніж Google повідомить вас про ключове слово. Ви можете вибрати, як часто отримувати сповіщення, які джерела треба використовувати, якою мовою і в якому регіоні ви хочете отримувати ці сповіщення і навіть скільки результатів ви хочете отримувати за раз.

Тимчасові рамки пошуку

Ще одна корисна функція — це можливість знайти інформацію за часом її публікації. Є два способи зробити це.

Спосіб перший: натисніть на вкладку "Інструменти" під рядком пошуку і змініть "Будь-який час" на "Минулу годину", "Минулу добу", "Минулий тиждень" і так далі. Можна вибрати і власний діапазон.

Спосіб другий: тут знадобляться два нові параметри пошукової операції: "before:" і "after:". Додайте дату (достатньо тільки року) і пошуковик відфільтрує відповідні результати.

Раніше повідомлялося, що у пошуковика Google з'явився дуже серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на сайті chatgpt.com.

Також стало відомо, який браузер поставити на телефоні, якщо ви не любите Google Chrome. Цікаво, що переставити браузер можна навіть на такій закритій системі, як iPhone,