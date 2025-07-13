Защита от спам-звонков: на каких смартфонах скоро заработает полезная функция

Компания Apple планирует существенные изменения в обновлении iOS 26. Благодаря этим реформам владельцы iPhone смогут меньше нервничать из-за нежелательных звонков.

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Новая версия программного обеспечения Apple для iPhone добавляет в приложение «Телефон» инструмент фильтрации вызовов, сообщает tomsguide.com. Такая фильтрация перехватывает звонки с неизвестных номеров ещё до того, как они поступают на ваш телефон, и только после того, как абонент идентифицирует себя, вы решите, ответить ли на звонок или перенаправить его на голосовую почту.

Звучит довольно знакомо, отмечает издание, – но это потому, что такая опция уже есть на телефонах Android, в частности, на смартфонах Google Pixel.

Фильтрация звонков уже доступна в бета-версии iOS 26 для разработчиков – а это значит, что она станет и частью публичной бета-версии, которая выйдет в этом месяце. Как и все полезные функции, фильтрация звонков работает в фоновом режиме, но сначала её нужно включить. Сделать это несложно:

Перейдите в настройки приложения «Телефон» (запустите приложение «Настройки», прокрутите экран вниз и нажмите «Приложения», на открывшемся экране выберите «Телефоны» из списка приложений, установленных на вашем устройстве).

Включите функцию «Экранизация входящих вызовов» (поверните слайдер, чтобы отобразить входящие вызовы в iOS 26, найдите раздел «Фильтрация входящих вызовов» на экране настроек приложения «Телефон» и включите эту функцию, переместив переключатель).

После включения функции при каждом звонке с неизвестного номера абоненту будет предложено предоставить дополнительную информацию о себе и причине звонка.

Неизвестному абоненту понадобится разрешение на звонок (скриншот) Фото: Apple

Обещают, что фильтрация звонков будет работать на любом телефоне с iOS 26. Эта функция не привязана к Apple Intelligence, поэтому даже старые iPhone смогут воспользоваться её преимуществами.

Есть и некоторые ограничения, но они исключительно языкового характера. По данным Apple, фильтрация звонков будет работать с английским, а также с кантонским, французским, немецким, японским, корейским, китайским (мандаринским), португальским и испанским языками.

Ранее стало известно, что после обновления iOS 26 iPhone станет похож на Android . Речь шла о трех важных функциях, позаимствованных Apple у конкурентов, – в том числе и о функции Call Screen.

Также Фокус писал, что некоторые телефоны "отстали от жизни" и не получат обновления iOS 26. В категорию таких «неудачников» попали, в частности, модели iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS.