Захист від спам-дзвінків: на яких смартфонах скоро запрацює корисна функція

Компанія Apple планує суттєві зміни в оновленні iOS 26. Завдяки цим реформам власники iPhone зможуть менше нервувати через небажані дзвінки.

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Нова версія програмного забезпечення Apple для iPhone додає в додаток "Телефон" інструмент фільтрації викликів, повідомляє tomsguide.com. Така фільтрація перехоплює дзвінки з невідомих номерів ще до того, як вони надходять на ваш телефон, і тільки після того, як абонент ідентифікує себе, ви вирішите, чи відповісти на дзвінок, чи перенаправити його на голосову пошту.

Звучить досить знайомо, зазначає видання, — але це тому, що така опція вже є на телефонах Android, зокрема, на смартфонах Google Pixel.

Фільтрація дзвінків уже доступна в бета-версії iOS 26 для розробників — а це значить, що вона стане і частиною публічної бета-версії, яка вийде цього місяця. Як і всі корисні функції, фільтрація дзвінків працює у фоновому режимі, але спочатку її потрібно ввімкнути. Зробити це нескладно:

Перейдіть до налаштувань застосунку "Телефон" (запустіть застосунок "Налаштування", прокрутіть екран униз і натисніть "Застосунки", на екрані, що відкрився, виберіть "Телефони" зі списку застосунків, встановлених на вашому пристрої).

Увімкніть функцію "Екранізація вхідних викликів" (поверніть слайдер, щоб відобразити вхідні виклики в iOS 26, знайдіть розділ "Фільтрація вхідних дзвінків" на екрані налаштувань застосунку "Телефон" і ввімкніть цю функцію, перемістивши перемикач).

Після увімкнення функції під час кожного дзвінка з невідомого номера абоненту буде запропоновано надати додаткову інформацію про себе та причину дзвінка.

Невідомому абоненту знадобиться дозвіл на дзвінок (скріншот) Фото: Apple

Обіцяють, що фільтрація дзвінків працюватиме на будь-якому телефоні з iOS 26. Ця функція не прив'язана до Apple Intelligence, тому навіть старі iPhone зможуть скористатися її перевагами.

Є й деякі обмеження, але вони виключно мовного характеру. За даними Apple, фільтрація дзвінків працюватиме з англійською, а також з кантонською, французькою, німецькою, японською, корейською, китайською (мандаринською), португальською та іспанською мовами.

Раніше стало відомо, що після оновлення iOS 26 iPhone стане схожим на Android . Йшлося про три важливі функції, запозичені Apple у конкурентів, — зокрема й про функцію Call Screen.

Також Фокус писав, що деякі телефони "відстали від життя" і не отримають оновлення iOS 26. У категорію таких "невдах" потрапили, зокрема, моделі iPhone XR, iPhone XS Max і iPhone XS.