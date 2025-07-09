Угроза для России, Китая и Кореи: Япония вооружается подводными дронами REMUS 300

Япония 1 июля заказала у компании Huntington Ingalls Industries (HII) более десятка малых беспилотных подводных аппаратов REMUS 300 чтобы повысить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Программу запустили в рамках многолетнего производственного соглашения между японской Hitachi Ltd. (штаб-квартира в Токио) и Huntington Ingalls Industries, базирующейся в США. Последняя сообщила об этом на своем официальном сайте.

Предполагается, что Hitachi Ltd в течение нескольких лет получит морские дроны, точное количество которых не раскрывается. Закупка осуществляется на основе давнего союза США и Японии в Тихоокеанском регионе.

Платформа REMUS 300 представляет собой модульный многоцелевой беспилотный подводный аппарат с открытой архитектурой, ставший коммерческой основой для программы Lionfish ВМС США. На сегодняшний день HII продала более 700 единиц REMUS более чем в 30 стран, включая 14 стран НАТО. Такое широкое распространение способствует высокой совместимости вооруженных сил Альянса.

REMUS 300 уже доказал, что способен выполнять задачи как самостоятельно благодаря автономным системам, так и совместно с управляемыми транспортными средствами, такими как атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Открытая архитектура позволяет быстро заменить полезную нагрузку для выполнения конкретных миссий, например, установить больший аккумулятор для увеличения времени работы и внедрять новые технологии с течением времени. Аппарат может погружаться на глубину до 305 метров и работать до 30 часов без подзарядки, а дальность перемещения достигает 160 км.

Дрон Remus 300 уже применяется 30 странами мира

"Успех наших коммерческих машин REMUS 300 — результат нашей работы на международных рынках и высокого доверия наших клиентов к продукции REMUS. Эти машины предоставляют нашим союзникам и партнерам критически важные возможности поиска мин и гибкие варианты полезной нагрузки", — прокомментировал Дуэйн Фотерингем, президент бизнес-группы Uncrewed Systems компании Mission Technologies.

Примечательно, что более 90% единиц REMUS, поставленных за последние 23 года, продолжают эксплуатироваться, демонстрируя долговечность платформы и ценность жизненного цикла — оба эти фактора имеют решающее значение при принятии решений о закупках в сфере обороны.

Как отмечает издание Army Recognition, покупка беспилотников REMUS 300 имеет большое стратегическое значение для Японии на фоне растущей напряженности в Восточно-Китайском море, где Китай постоянно наращивает присутствие своих военно-морских сил и береговой охраны вблизи спорных островов. Благодаря морским дронам японский флот значительно увеличит возможность быстрого обнаружения врага, если тот попытается скрытно проникнуть. С их помощью будет проще защищать территорию и важные судоходные маршруты.

Событие также может иметь серьезные последствия для Северной Кореи и России. КНДР активно использует сверхмалые подводные лодки и тактики скрытого проникновения, а в прошлом Япония столкнулась с проблемами обнаружения подобных угроз вблизи своих берегов. Десяток REMUS 300 с возможностью находить мины образуют дополнительную линию обороны и помогут выявить вторжение до того, как враг получит критическое преимущество.

Тем временем Тихоокеанский флот России усилил подводное патрулирование и совместные военно-морские маневры с Китаем, повышая угрозу для морских путей, которые имеют решающее значение для торговли и энергетической безопасности Японии. Развертывая бесшумный флот интеллектуальных подводных аппаратов, Япония подает сигнал Москве, что ее воды находятся под постоянным наблюдением, а вторжения не будут столь внезапными.

Недавно морские беспилотники Saildrone Voyager прошли испытания в Балтийском море, где обнаружили военные корабли России. Они вели наблюдение за большой зоной круглые сутки и даже во время шторма.

Ранее ГУР раскрыло тайны украинских морских дронов Katran. Они помогают Силам обороны Украины уничтожать ценные объекты России, такие как корабли, используя разные системы вооружения.