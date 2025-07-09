Обнаружил суда РФ: что известно об испытаниях военного морского дрона Saildrone

Компания Saildrone завершила значительную демонстрацию беспилотного морского судна Saildrone Voyager в рамках многопрофильных учений оперативной группы НАТО X в Балтийском море, которые продолжались с 16 по 27 июня 2025 года.

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Во время учений дроны Saildrone Voyager ежедневно отслеживали сотни судов и успешно идентифицировали "красные силы". Кроме того, дроны обнаруживали реальные цели, включая российские средства "теневого флота" и военные корабли, пишет Dronelife.

Военно-морские беспилотники осуществляли круглосуточное наблюдение за большой зоной и мониторинг морской зоны в режиме реального времени в Финском заливе и западной части Балтийского моря. Аппараты продолжали работу даже несмотря на штормовой ветер и бурное море с волнами более 2 метров.

Saildrone Voyager Фото: Saildrone

Целью учений было интегрировать беспилотные системы в активные морские операции союзников. Ключевым достижением стала интеграция дальнобойного радара и системы наблюдения Saildrone с высокоскоростными беспилотными морскими средствами.

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Способность Saildrone Voyager обнаруживать объекты на большом расстоянии позволила быстро реагировать на разведданные. Международная команда пилотов тесно сотрудничала с Военно-морским командованием НАТО для оперативного выполнения большого объема задач во время учений.

"Для нас большая честь участвовать в инициативе НАТО Task Force X Baltic. После восьми лет эксплуатации беспилотных кораблей Saildrone в Беринговом море мы имеем все возможности для работы в условиях Балтийского моря, которое имеет очень похожую широту, глубину воды и морские условия", — сказал основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс.

Напомним, британская компания Zero USV представила новую версию своего беспилотного надводного судна Oceanus12 с увеличенной дальностью плавания. Новичок-"дальнобойщик" получил название Oceanus12 XLR.