Виявив судна РФ: що відомо про випробування військового морського дрона Saildrone

Компанія Saildrone завершила значну демонстрацію безпілотного морського судна Saildrone Voyager в рамках багатопрофільних навчань оперативної групи НАТО X у Балтійському морі, які тривали з 16 по 27 червня 2025 року.

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Під час навчань дрони Saildrone Voyager щодня відстежували сотні суден та успішно ідентифікували "червоні сили". Окрім того, дрони виявляли реальні цілі, включаючи російські засоби "тіньового флоту" та військові кораблі, пише Dronelife.

Військово-морські безпілотники здійснювали цілодобове спостереження за великою зоною та моніторинг морської зони в режимі реального часу у Фінській затоці та західній частині Балтійського моря. Апарати продовжували роботу навіть попри штормовий вітер та бурхливе море з хвилями понад 2 метри.

Saildrone Voyager Фото: Saildrone

Метою навчань було інтегрувати безпілотні системи в активні морські операції союзників. Ключовим досягненням стала інтеграція далекобійного радара та системи спостереження Saildrone з високошвидкісними безпілотними морськими засобами.

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Здатність Saildrone Voyager виявляти об’єкти на великій відстані дозволила швидко реагувати на розвіддані. Міжнародна команда пілотів тісно співпрацювала з Військово-морським командуванням НАТО для оперативного виконання великого обсягу завдань під час навчань.

"Для нас велика честь брати участь в ініціативі НАТО Task Force X Baltic. Після восьми років експлуатації безпілотних кораблів Saildrone у Беринговому морі ми маємо всі можливості для роботи в умовах Балтійського моря, яке має дуже схожу широту, глибину води та морські умови", – сказав засновник і генеральний директор Saildrone Річард Дженкінс.

Нагадаємо, британська компанія Zero USV представила нову версію свого безпілотного надводного судна Oceanus12 зі збільшеною дальністю плавання. Новачок-"далекобійник" отримав назву Oceanus12 XLR.