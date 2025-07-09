Загроза для Росії, Китаю та Кореї: Японія озброюється підводними дронами REMUS 300

Японія 1 липня замовила у компанії Huntington Ingalls Industries (HII) понад десяток малих безпілотних підводних апаратів REMUS 300, щоб підвищити безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Програму запустили в рамках багаторічної виробничої угоди між японською Hitachi Ltd. (штаб-квартира в Токіо) і Huntington Ingalls Industries, що базується в США. Остання повідомила про це на своєму офіційному сайті.

Передбачається, що Hitachi Ltd протягом кількох років отримає морські дрони, точна кількість яких не розкривається. Закупівля здійснюється на основі давнього союзу США і Японії в Тихоокеанському регіоні.

Платформа REMUS 300 є модульним багатоцільовим безпілотним підводним апаратом з відкритою архітектурою, що став комерційною основою для програми Lionfish ВМС США. На сьогоднішній день HII продала понад 700 одиниць REMUS більш ніж в 30 країн, включаючи 14 країн НАТО. Таке широке поширення сприяє високій сумісності збройних сил Альянсу.

REMUS 300 вже довів, що здатен виконувати завдання як самостійно завдяки автономним системам, так і спільно з керованими транспортними засобами, такими як атомні підводні човни класу "Вірджинія". Відкрита архітектура дає змогу швидко замінити корисне навантаження для виконання конкретних місій, наприклад, встановити більший акумулятор для збільшення часу роботи і впроваджувати нові технології з плином часу. Апарат може занурюватися на глибину до 305 метрів і працювати до 30 годин без підзарядки, а дальність переміщення досягає 160 км.

Дрон Remus 300 уже застосовується 30 країнами світу

"Успіх наших комерційних машин REMUS 300 — результат нашої роботи на міжнародних ринках і високої довіри наших клієнтів до продукції REMUS. Ці машини надають нашим союзникам і партнерам критично важливі можливості пошуку мін і гнучкі варіанти корисного навантаження", — прокоментував Двейн Фотерінгем, президент бізнес-групи Uncrewed Systems компанії Mission Technologies.

Примітно, що понад 90% одиниць REMUS, поставлених за останні 23 роки, продовжують експлуатуватися, демонструючи довговічність платформи і цінність життєвого циклу — обидва ці фактори мають вирішальне значення під час ухвалення рішень про закупівлі у сфері оборони.

Як зазначає видання Army Recognition, купівля безпілотників REMUS 300 має велике стратегічне значення для Японії на тлі зростаючої напруженості в Східно-Китайському морі, де Китай постійно нарощує присутність своїх військово-морських сил і берегової охорони поблизу спірних островів. Завдяки морським дронам японський флот значно збільшить можливість швидкого виявлення ворога, якщо той спробує таємно проникнути. З їхньою допомогою буде простіше захищати територію і важливі судноплавні маршрути.

Подія також може мати серйозні наслідки для Північної Кореї та Росії. КНДР активно використовує надмалі підводні човни і тактики прихованого проникнення, а в минулому Японія зіткнулася з проблемами виявлення подібних загроз поблизу своїх берегів. Десяток REMUS 300 з можливістю знаходити міни утворять додаткову лінію оборони і допоможуть виявити вторгнення до того, як ворог отримає критичну перевагу.

Тим часом Тихоокеанський флот Росії посилив підводне патрулювання і спільні військово-морські маневри з Китаєм, підвищуючи загрозу для морських шляхів, які мають вирішальне значення для торгівлі та енергетичної безпеки Японії. Розгортаючи безшумний флот інтелектуальних підводних апаратів, Японія подає сигнал Москві, що її води перебувають під постійним наглядом, а вторгнення не будуть настільки раптовими.

Нещодавно морські безпілотники Saildrone Voyager пройшли випробування в Балтійському морі, де виявили військові кораблі Росії. Вони вели спостереження за великою зоною цілодобово і навіть під час шторму.

Раніше ГУР розкрило таємниці українських морських дронів Katran. Вони допомагають Силам оборони України знищувати цінні об'єкти Росії, такі як кораблі, використовуючи різні системи озброєння.