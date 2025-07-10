Кондиционер не нужен: эксперты раскрыли, как меньше платить за электричество в жару

Кондиционеры летом помогают поддерживать прохладу в комнате, но за комфорт придется расплачиваться большими счетами за электроэнергию. Этого можно избежать, предотвращая нагревание воздуха.

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Простой метод под названием "предварительное охлаждение" помогает значительно снизить температуру в доме, не заставляя кондиционер или вентилятор работать сутками. О ней рассказал генеральный директор компании-производителя окон и дверей Green Doors Джозеф Холман, передает сайт Tom's Guide.

"Предварительное охлаждение" подразумевает защиту от Солнца в самое жаркое время дня. Чем больше солнечных лучей попадают в помещение, тем сильнее оно нагревается. Идея состоит в том, чтобы просто их блокировать. Тогда кондиционер если и придется включать, то ненадолго, чтобы снизить температуру на несколько градусов.

Для этого нужно держать окна открытыми, а шторы — задернутыми, когда воздух снаружи прохладнее, чем в помещении. Но как только температура на улице повышается — двери и окна нужно закрыть, чтобы прямые солнечные лучи не попадали внутрь.

"Итак, держать окно открытым на ночь имеет смысл, но тогда вам придется задергивать шторы до того, как солнечный свет проникнет в окна. Утром окна тоже придется закрывать", — объяснил Джозеф Холман.

Есть несколько факторов, которые нужно учитывать, пользуясь этим методом. Если окна выходят на восток, то комната нагреется в первую очередь. Нужно определить, какие окна и двери будут с наибольшей вероятностью будут подвергаться максимальному воздействию солнца по утрам, и предотвратить попадание лучей.

Летом окна стоит закрывать шторами или жалюзями Фото: marymarkevich/freepik

Для этого хорошо подходят солнцезащитные жалюзи, и они очень популярны в жарких странах Европы, таких как Италия и Франция, но стоят дешево. Второй по эффективности вариант — встроенные жалюзи, которые устанавливаются внутри самих стекол и управляются шнуром или магнитом. Они нагревают только один слой стекла, поэтому задерживают много света. Однако они тоже очень дорогие.

"Самый дешевый и популярный вариант — внутренние тепловые жалюзи, устанавливаемые изнутри. Сотовые жалюзи — лучшие в этой категории, они значительно снижают интенсивность солнечного тепла", — посоветовал эксперт.

При выборе жалюзи рекомендуют учитывать не только тип, но и цвет. Может показаться, что темные модели будут наиболее эффективным средством защиты от солнца, но лучше брать белые, поскольку они поглощают меньше всего тепла.

Еще более дешевый вариант — наклеить непосредственно на стекла солнцезащитную пленку, которая также значительно снижает нагревание.

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