Кондиціонер не потрібен: експерти розкрили, як менше платити за електрику у спеку

Кондиціонери влітку допомагають підтримувати прохолоду в кімнаті, але за комфорт доведеться розплачуватися великими рахунками за електроенергію. Цього можна уникнути, запобігаючи нагріванню повітря.

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Простий метод під назвою "попереднє охолодження" допомагає значно знизити температуру в оселі, не змушуючи кондиціонер чи вентилятор працювати цілодобово. Про неї розповів генеральний директор компанії-виробника вікон і дверей Green Doors Джозеф Холман, передає сайт Tom's Guide.

"Попереднє охолодження" передбачає захист від Сонця в найспекотніший час дня. Що більше сонячних променів потрапляють у приміщення, то сильніше воно нагрівається. Ідея полягає в тому, щоб просто їх блокувати. Тоді кондиціонер якщо і доведеться вмикати, то ненадовго, щоб знизити температуру на кілька градусів.

Для цього потрібно тримати вікна відчиненими, а штори — закритими, коли повітря зовні прохолодніше, ніж у приміщенні. Але щойно температура на вулиці підвищується — двері та вікна потрібно закрити, щоб прямі сонячні промені не потрапляли всередину.

"Отже, тримати вікно відчиненим на ніч має сенс, але тоді вам доведеться засовувати штори до того, як сонячне світло проникне у вікна. Вранці вікна теж доведеться зачиняти", — пояснив Джозеф Холман.

Є кілька факторів, які потрібно враховувати, користуючись цим методом. Якщо вікна виходять на схід, то кімната нагріється насамперед. Потрібно визначити, які вікна та двері з найбільшою ймовірністю будуть піддаватися максимальному впливу сонця вранці, і запобігти потраплянню променів.

Влітку вікна варто закривати шторами або жалюзями Фото: marymarkevich/freepik

Для цього добре підходять сонцезахисні жалюзі, і вони дуже популярні в спекотних країнах Європи, таких як Італія і Франція, але коштують дешево. Другий за ефективністю варіант — вбудовані жалюзі, які встановлюють усередині самих стекол і керують шнуром або магнітом. Вони нагрівають тільки один шар скла, тому затримують багато світла. Однак вони теж дуже дорогі.

"Найдешевший і найпопулярніший варіант — внутрішні теплові жалюзі, що встановлюються зсередини. Стільникові жалюзі — найкращі в цій категорії, вони значно знижують інтенсивність сонячного тепла", — порадив експерт.

Під час вибору жалюзі рекомендують враховувати не тільки тип, а й колір. Може здатися, що темні моделі будуть найбільш ефективним засобом захисту від сонця, але краще брати білі, оскільки вони поглинають найменше тепла.

Ще дешевший варіант — наклеїти безпосередньо на скло сонцезахисну плівку, яка також значно знижує нагрівання.

Раніше експерти назвали 5 найкращих портативних кондиціонерів літа 2025. Вони займають небагато місця і не потребують монтажу. У деяких також є додаткові функції крім охолодження.

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