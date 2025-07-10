Xiaomi готовит сюрприз: вместе с новым смартфоном выйдет еще одно необычное устройство

Китайская компания Xiaomi любит неожиданные ходы и как раз готовит нечто подобное на конец нынешнего года. Холят слухи, что в декабре она выпустит не только новый смартфон Xiaomi 16 Ultra, но и свое первое сетевое хранилище данных (NAS).

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Оба продукта будут представлены одновременно, сообщает gizmochina.com со ссылкой на информацию инсайдеров. И это может стать самым значимым событием года в сфере устройств для Xiaomi.

Для компании, которая более десятилетия создавала одну из самых обширных потребительских технологических экосистем в Китае, добавление NAS-устройства к её инфраструктуре кажется вполне естественным, отмечает издание. Но Xiaomi и тут отличилась необычным подходом.

Судя по всему, изначально Xiaomi вообще не планировала выпускать NAS. Идея пришла случайно – на создание NAS компанию вдохновило маркетинговое изображение ее же собственного 10G-роутера. Изображение вызывало ассоциацию с NAS и получило множество откликов и комментариев. Это и навело руководство Xiaomi на мысль о новом векторе движения. И вот полноценный NAS уже почти готов, а начало его массового производства запланировано на октябрь.

Xiaomi уточнила, что разрабатывает свой NAS не как корпоративный сервер для профессионалов, а как решение «plug-and-play» для обычных пользователей. «Plug and Play» – это технология, которая позволяет автоматически распознавать и настраивать новые устройства при их подключении к компьютеру или другой системе, без необходимости ручной установки драйверов или настроек. Это даст клиентам компании опцию автоматического резервного копирования фотографий, удобную потоковую передачу на телевизоры, централизованное семейное хранилище и даже совместимость с устройствами Apple.

Также специалисты отмечают, что и новый смартфон Xiaomi 16 Ultra выйдет не по обычной схеме. Его выпускают раньше срока – в декабре, хотя по традиции такие модели появлялись в феврале. Видимо, таким образом компания решила достойно подвести итоги 2025 года.

Ранее Фокус писал, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.