Xiaomi готує сюрприз: разом із новим смартфоном вийде ще один незвичайний пристрій

Китайська компанія Xiaomi любить несподівані ходи і якраз готує щось подібне на кінець нинішнього року. Ходять чутки, що в грудні вона випустить не тільки новий смартфон Xiaomi 16 Ultra, а й своє перше мережеве сховище даних (NAS).

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Обидва продукти будуть представлені одночасно, повідомляє gizmochina.com з посиланням на інформацію інсайдерів. І це може стати найбільш значущою подією року у сфері пристроїв для Xiaomi.

Для компанії, яка понад десятиліття створювала одну з найбільших споживчих технологічних екосистем у Китаї, додавання NAS-пристрою до її інфраструктури здається цілком природним, зазначає видання. Але Xiaomi і тут відзначилася незвичайним підходом.

Судячи з усього, спочатку Xiaomi взагалі не планувала випускати NAS. Ідея прийшла випадково — на створення NAS компанію надихнуло маркетингове зображення її ж власного 10G-роутера. Зображення викликало асоціацію з NAS і отримало безліч відгуків і коментарів. Це і навело керівництво Xiaomi на думку про новий вектор руху. І ось повноцінний NAS уже майже готовий, а початок його масового виробництва заплановано на жовтень.

Xiaomi уточнила, що розробляє свій NAS не як корпоративний сервер для професіоналів, а як рішення "plug-and-play" для звичайних користувачів. "Plug and Play" — це технологія, яка дає змогу автоматично розпізнавати та налаштовувати нові пристрої під час їхнього підʼєднання до компʼютера або іншої системи, без необхідності ручного встановлення драйверів або налаштувань. Це дасть клієнтам компанії опцію автоматичного резервного копіювання фотографій, зручну потокову передачу на телевізори, централізоване сімейне сховище і навіть сумісність із пристроями Apple.

Також фахівці відзначають, що і новий смартфон Xiaomi 16 Ultra вийде не за звичайною схемою. Його випускають раніше терміну — у грудні, хоча за традицією такі моделі з'являлися в лютому. Мабуть, таким чином компанія вирішила гідно підбити підсумки 2025 року.

Раніше Фокус писав, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.